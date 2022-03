Zamimou Ahamadi : « On ne peut pas imaginer que Valérie Pécresse ne gagne pas »

Zamimou Ahamadi, conseillère départementale de Bandrélé et soutien de Valérie Pécresse, était l’invitée de Zakweli ce mardi

Valérie Pécresse est en mauvaise posture dans les enquêtes d’intentions de vote, disputant la 5ème place à Éric Zemmour. Zamimou Ahamadi appelle à se méfier des sondages : « heureusement que l’histoire est là. Souvenez-vous de 1995 où l’on donnait Balladur gagnant alors qu’il n’a pas passé le premier tour. En 2002, le duel annoncé était Chirac –Jospin, or Jospin a été écarté ».

L’élue de Bandrélé rappelle que « Valérie Pécresse est celle qui a obtenu le plus de parrainages », « les sondages c’est à l’instant T, nous verrons le 10 avril. On ne peut pas imaginer que Valérie Pécresse ne gagne pas ».

Zamimou Ahamadi insiste sur le soutien des élus locaux LR, y compris de ceux qui n’ont pas apporté leurs parrainages à la candidate, comme les maires de Mamoudzou et de Chirongui : « ils étaient avec nous au lancement de la campagne à Mtsamboro ».

« Avec Valérie Pécresse, on pourra retrouver l’ordre et reconstruire cette île ». « Elle nous promet, avant la fin de sa mandature, l’égalité du SMIC, du RSA, et de l’Allocation Adulte Handicapé ».