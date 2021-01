2021 accueillie avec panache

NC1ere •

« Ailleurs, ils sont confinés et nous ont fait la fête! » C’est un sourire et une énergie qui illuminent les soirées qu’il anime d’une main de maître. Cette année encore, Guy Raguin et ses classiques des années 80 ont séduit les générations pour le réveillon de la Saint-Sylvestre dans un restaurant à Nouville.

Tranquille sur une île

Et les invités n'ont pas boudé leur plaisir. « J'étais en France, il y avait le corona. Mais là on est tranquille, on est sur une île. Pas de corona, c'est best life », lâche une jeune femme.

©Alix Madec

Sans aucune restriction

L’occasion d’évaluer la chance qu’ont les Calédoniens, de célébrer ce 31 décembre en toute liberté et sans aucune restriction. A minuit lors du décompte, les embrassades empreintes de chaleur sont nombreuses. «Je crois qu'on a tous vécu une année très difficile, alors si on peut l'enterrer. Par rapport à ceux qui sont en France, je crois qu'on mesure pas le bonheur qu'on a en Calédonie. Profitons-en tant que ça dure », ajoute cette autre Calédonienne.

A l'unisson

Un joli moment de partage autour de la musique et de la danse qui a réuni les Calédoniens, conscients d’avoir hérité d’une bonne étoile en cette année 2020, leur permettant d’en célébrer le terme, en nombre et à l’unisson.

Le reportage d'Alix Madec :