Alix Madec •

Les feux non domestiques toujours prohibés

Alors que les pompiers sont actuellement en intervention du côté de Bourail, Voh, Ouégoa, Kaala-Gomen et Moindou, l’ensemble de la côte Ouest est placé ce vendredi en risque extrême de feu de forêt. Du côté de l’Est, le danger a diminué mais il reste toutefois de niveau élevé.En ce week-end prolongé, l’interdiction de faire du feu non domestique est toujours en vigueur sur l’ensemble du pays. De Koumac à Pouembout, de Poya à La Foa en passant par Boulouparis, la vigilance accrue est de circonstance en ce vendredi de la Toussaint. La réserve intégrale de la montagne des Sources et l’îles des Pins sont en alerte très élevé, le plateau de Tango quant à lui passe en risque élevé.