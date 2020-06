Jusqu'à 25 ans de réclusion criminelle requis dans l'affaire David

Au dernier jour de l'affaire «David» jugée aux assises de la Nouvelle-Calédonie depuis mardi, l'avocat général a requis contre les quatre accusés présents des peines allant de quatorze à 25 années de réclusion criminelle. A suivre cet après-midi, les plaidoiries de la défense.

Alix Madec (F.T.) •

«Brisé dans son corps, dans sa tête et dans sa vie»

«Pourquoi ?»

Torture et barbarie ?

Le réquisitoire

Mises sur écoute

Cette quatrième et dernière journée de procès a débuté avec les. Me Martin Calmet et Me Jean-Jacques Deswarte sont revenus surqu’a vécue David. Et ce, durant neuf heures.Un voyage en enfer qui a laissé cet homme d’1m80 et près de cent kilos «brisé dans son corps, dans sa tête et dans sa vie». Leur retour sur les faits a été ponctué de, de la victime et de sa maman, provoquant l’émotion dans toute la salle.Neuf heures, ont détaillé les avocats, durant lesquelles le malheureux a été«comme un animal,dans un coffre de voiture, la tête gisant dans son sang». Neuf heures durant lesquelles il s'est posé la question : «pourquoi m’inflige-t-on cela ?» Une victime, décrit la partie civile. «Ce petit garçon qui vient, la nuit, prendre la main de son papa, lorsqu'il hurle dans ses cauchemars, lorsqu'il est de retour là-bas, en enfer.»De son côté, l'avocat général s'est dit surpris par le silence des avocats de la défense. Il a tenu à rappeler l'importance de la question spéciale qui sera posée au cours du délibéré. Celle quià l'accusation de séquestration, lesIl a requis respectivement :• pour le prévenu accusé de, 25 années de réclusion criminelle ;• pour les trois autres accusés, des peines de quatorze, quinze et seize ans.Selon les avocats qui se sont exprimés ce matin, il n’y adans cette affaire : les faits sont reconnus et identifiés. Les mises sur écoute du 2 juin 2018 le prouvent. Les auteurs présumés s'étaient même amusés de la situation, plaisantant en s’appelant par téléphone «David».