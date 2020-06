Affaire David: l'analyse de l'expert-psychiatre est glaçante

Aux Assises, le procès des bourreaux de David se poursuit. La Cour a procédé ce matin à l'examen des personnalités avec l'intervention de l'expert psychiatre qui a dressé des portraits plutôt glaçants des accusés.

Anne-Claire Lévêque (JP) •

Des formules qui font froid dans le dos

Le portrait effrayant de l’auteur du viol

Il est décrit comme animé par une rage ancienne, "une agressivité à fleur de peau" et "une dose de sadisme". Il présente également une sérieuse "dangerosité sociale" à laquelle ni incarcération, ni suivi psychologique ne peut mettre un terme.

-Jean-Luc Lehericy, expert-psychiatre

Les autres sont des suiveurs

Difficile matinée aux assises de Nouméa ce jeudi. L’expert-psychiatre s’est présenté devant le jury dès l’ouverture de cette troisième journée. Une intervention cruciale dans ce procès pour comprendre la personnalité des quatre accusés. Et le constat est sans appel : ils n’ontet n’ont deque pour les conséquences qu’ils vivent eux-mêmes maintenant."Au fond, ils se sont tous bien amusés" et "ont passé une bonne soirée" a résumé à la Cour l'expert-psychiatre Jean-Luc Lehericy.Les rapports individuels réalisés par l’expert quelques mois après les faits détaillent cette. Les accusés ont tous un lien de parenté et l’effet de groupe et la cohérence du clan a eu un effet majeur :, nécessaires pour mettre un terme auLa litanie des traits de personnalité ajoute à cette terrifiante photo de famille : des individus aux enfances difficiles, certes, mais responsables de leurs actes et de ceux qu’ils ont laissé faire et d’une intelligence raisonnable.L’auteur du viol est le plus effrayant.Me Guérin-Fleury, son avocat, a tenté de jouer la carte du délire psychotique, en vain.A différents degrés, les trois autres accusés sont des suiveurs,de séquestration et de violence,ou de son contexte. Et tous avec une propension à boire régulièrement plus que de raison en dépit des effets et conséquences qu’ils connaissent tous.Après la fin de l’examen des personnalités, David, la victime, devait être entendu cet après-midi en clôture des débats.