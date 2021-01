42 jeunes calédoniens suivent une préparation militaire marine

Durant cinq semaines, quarante-deux jeunes calédoniens, formant la promotion 2021 de la préparation militaire marine « Huon de Kermadec », suivront une formation militaire théorique et pratique, leur permettant de découvrir la marine nationale.

Natacha Lassauce-Cognard (NG) •

Les préparations militaires marines ont été créées il y a 30 ans. La base navale de Nouméa fait partie des 84 centres français à proposer chaque année une préparation militaire marine.

Aujourd'hui, 42 calédoniens, 21 filles et 21 garçons, âgés de 16 à 22 ans, vont suivre durant cinq semaines ce stage intensif militaire proposé à la pointe Chaleix. Ils ont été soigneusement sélectionnés sur plus de 150 candidatures.

©MN

Du 5 janvier au 4 février 2021, ils découvriront sur la base navale de Nouméa la palette des métiers offerts, tout en acquérant certains diplômes civils tels que le certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) et le permis côtier. Cette période militaire d’initiation et de perfectionnement à la Défense Nationale (PMIPDN) est une première étape avant de s’engager ou de devenir réserviste. Un véritable stage d’initiation pour ces jeunes qui découvriront aussi le sens de l’engagement des marins au quotidien.

Alors que certains ont déjà un plan de carrière bien défini, d’autres s’interrogent encore sur leur avenir. Mais tous ont cinq semaines pour maîtriser la navigation et acquérir les valeurs militaires.