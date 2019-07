4L Trophy : une Calédonienne engagée dans l'un des plus gros rallyes du monde

Trois pays à traverser



Une aventure qui se veut "responsable"

Un défi des plus stimulants attend Morgane, une étudiante calédonienne en première année à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. En binôme avec son amie Salomé, la jeune femme participera à l'édition 2020 du 4L Trophy, une course d'orientation façon Paris-Dakar réservée aux jeunes entre 18 et 28 ans et qui rassemble près de 3000 participants chaque année.Au programme de ce challenge sportif, un périple de 6000 kilomètres, trois pays à traverser (France, Espagne et Maroc), douze jours en immersion dans le Maroc, des épreuves d'orientation jusqu'au pied des dunes du Sahara et une étape marathon de 48 heures en autonomie avant un retour à Marrakech. Le tout, à vitesse modérée, car dans cette course, pas de chrono mais un classement basé sur le kilométrage parcouru.En participant au 4L Trophy, la pilote calédonienne et sa co-pilote prennent part à un projet de solidarité auprès de La Croix rouge française et de l'association Enfants du désert qui tente de rendre l'éducation plus accessible aux enfants de la province d'Errachidia au Maroc. Des fournitures scolaires, sportives ainsi que des dons alimentaires seront également apportés aux habitants.En attendant de vivre cette aventure, programmée du 20 février au 1er mars 2020, les deux jeunes femmes ont créé des pages Instagram et Facebook destinées à les suivre dans leur préparation du raid. Une cagnotte en ligne a également été mise en place pour les aider dans leur achat du bolide de course et tout le matériel nécessaire au rallye.