Affaire David : les accusés se succèdent à la barre

Ce mercredi, trois accusés sont entendus par la cour d'Assises, après la confrontation mardi, avec le principal mis en cause. Le témoignage de l'expert psychiatre est attendu dans l'après-midi.

Anne-Claire Lévêque (AM) •



Regrets

Changement d'ambiance ce mercredi matin, dans la salle d'audience de la cour d'Assises de Nouméa. Après le spectacle donné hier, par l'auteur présumé du viol de David, place au témoignage du chauffeur de ce terrible périple. Son attitude est calme et son ton, presque humble. Le jeune homme raconte la soirée par épisodes, multipliant les « je ne me souviens pas », « j'ai des trous de mémoire ». Des amnésies partielles, qu'il met sur le compte de l'alcool, circonstance aggravante, a rappelé ce matin la cour.L'homme reconnaît avoir lancé un objet en verre en direction de la victime, pensant ne pas l'avoir atteinte. Or, les blessures, les photos et la cicatrice sur le front de David, témoignent du contraire.L'accusé exprime ses regrets mais les avocats de la victime, ainsi que l'avocat général n'y croient pas. Ils soulignent les changements de versions au fil des auditions.

Un second homme est entendu ce mercredi matin, il ajoute quelques pièces au puzzle de cette virée infernale. Coups de pied, coups de poings donnés à la victime... les épisodes répétés de violence sont une nouvelle fois mis sur le compte de l'alcool. Y compris le fait de ne pas s'être opposé aux actes les plus graves.

On pouvait arrêter le cours des choses, mais c'était trop tard. On a été lâches, ce qu'on lui a infligé est inhumain - l'un des prévenus.

Des déclarations difficilement recevables pour David et ses proches. L'analyse de l'expert psychiatre, devrait apporter quelques éclairages. Elle est attendue dans l'après-midi, ou bien ce jeudi.