Affaire Pérès-Martinez : une déclaration inédite d'Olivier Pérès

C'est le quatrième jour du procès d'Olivier Pérès. Après avoir été interrompue mercredi soir à 21 heures, l’audience a repris ce matin. Seuls trois témoins ont été auditionnés dans ce procès en appel. De nouveaux témoignages seront entendus ce jeudi 6 avril. Olivier Pérès a également été appelé à revenir sur les faits.

Pour ce quatrième jour de procès, les témoins devraient défiler à la barre. Au total, une trentaine de témoins doit être auditionnée dans ce procès hors norme. En début de matinée, ce jeudi 6 avril, Olivier Pérès est à nouveau appelé pour répondre aux questions des parties. Il fait une déclaration inédite : "cette accusation d’assassinat est horrible, il faut essayer de comprendre comment un homme dans ma situation peut en arriver là. C’est épouvantable, cela n’aurait jamais dû arriver, deux familles sont détruites."

Retour sur les faits

Le 31 août 2018, Olivier Pérès estime que c’est le début des menaces : l’accusé attend le 5 septembre pour aller déposer plainte auprès de la police. "Pourquoi avoir attendu aussi longtemps", demande Claire Lanet, la représentante du ministère public. Il répond « j’avais l’impression qu’Eric Martinez était très haut placé, qu’il connaissait très bien la police ». « Il fallait être son ami et surtout pas son ennemi », ajoute-t-il. Le ministère public revient sur ses dépôts de plainte et ses demandes de protection. Claire Lanet enchaîne ensuite sur la requête de son avocat de l’époque, Me Reuter, auprès du procureur de la République, elle revient aussi sur le "soit-transmis" qui a été immédiatement donné à la police suite aux dénonciations d’Olivier Pérès (un soit-transmis est un document juridique délivré par le procureur pour les forces de l’ordre, en vue notamment d’établir une procédure). L’accusé déclarait à l’époque que ses enfants étaient en danger de mort et que sa femme avait été violée par Éric Martinez. « Est-ce que vous ne trouvez pas que la réaction de la justice a été rapide? », demande Claire Lanet. L’accusé répond par l’affirmative mais il rajoute que la peur et les menaces étaient toujours présentes dans son esprit. A l’accusé de rajouter que la femme d’Eric Martinez a tout fait pour lui faire comprendre que son mari était dangereux. Hier soir, l’accusé et sa femme étaient déjà revenus sur le fait que Laurence Martinez donnait rendez-vous à Olivier Pérès avant les faits, lui déclarant qu’il fallait être très prudent car il pouvait faire du mal à sa famille, notamment ses enfants.

Olivier Pérès, interrogé sur le drame, répond que cette erreur est épouvantable : « qu’est-ce que j’espérais régler en agissant ainsi ? » Claire Lanet indique que ce n’est pas ce qui a été dit en première instance. La présidente de la cour rappelle qu’en appel, « on ne fait pas référence à ce qui s’est passé en première instance ». A l’accusé de rajouter, qu’il a pris conscience des choses durant son incarcération.

"Deux familles sont détruites "

Me Laurent Aguila demande à son client : « est-ce que vous avez été un mari jaloux ? Vous ne l’avez pas supporté et vous avez assassiné votre rival ? » Olivier Pérès répond par la négative. Lorsqu’il se rend sur le green du golf, il n’avait aucune intention de donner la mort, selon lui. « Arrivé à la rencontre d’Eric Martinez, j’ai voulu lui faire peur avec une arme, je me disais que c’était peut être la solution, je croyais que ça allait marcher mais c’était insensé ». « Je recherchais l’effet dissuasif, c’était un geste de défense ultime », commente-t-il. Au contact de la victime, il se souvient : « il vient vers moi, il me charge, il ne se laisse pas impressionner, la fin est inéluctable. C’est dans les dernières secondes que je veux le tuer, c’est lui ou moi ». Et d'ajouter : « cette accusation d’assassinat est horrible, il faut essayer de comprendre comment un homme dans ma situation peut en arriver là. C’est épouvantable, cela n’aurait jamais dû arriver, deux familles sont détruites. » Des déclarations qui n’avaient jamais été faites jusque-là de la part de l’accusé.

"Prisonnier de mes pensées"

Toujours Interrogé par Me Laurent Aguila, Olivier Pérès répond: « j’aurais dû faire le siège du commissariat de police, du bureau du procureur de la République. » Interrogé par son avocate parisienne, Me Céline Lasek, sur son état lors des faits, l’accusé répond : « j’étais dans une toile d’araignée, je ne pouvais plus bouger, j’étais prisonnier de mes pensées, de ma terreur ». « Éric Martinez déclarait qu’il avait été exfiltré de métropole pour la Nouvelle-Calédonie, car il avait effectué une mission militaire d’envergure en Tunisie ». La menace est telle que l’accusé a un fusil chargé en permanence dans sa voiture. L’accusé rajoute que c’est de la folie d’être armé pour aller travailler, il est terrifié.

Me Cécile Moresco revient sur le moment après les faits, de retour chez lui après avoir tiré sur Eric Martinez. Olivier Pérès appelle la police. Voici une phrase retranscrite lors de son appel aux secours « personne ne m’a vu ». Cette phrase pose question car il a tiré les trois coups à une heure de forte affluence. En effet, l’accusé indique, « le soir, c’est l’heure d’affluence sur le golf car il n’y a plus de joueurs, les gens promènent leurs chiens, les enfants se baladent, je n’ai pas attendu qu’il n’y ait personne ». Ensuite, il finit par évoquer sa femme en disant: « elle a sombré, elle a eu d’énormes psychologiques durant ces 4 dernières années. Aujourd’hui, elle semble un peu mieux. »