Affaire Pérès: sa demande de remise en liberté rejetée par le tribunal

Les juges ont refusé la demande de remise en liberté, déposée par l'avocate du chirurgien, invoquant le risque de fuite.

Alix Maddec avec Loreleï Aubry •

Il s’est à nouveau présenté devant la justice. Le docteur Pérès qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison au Camp Est pour l'assassinat d'un homme en septembre 2018 sur la pelouse de Tina golf, est donc revenu au palais de Justice de Nouméa afin d'y formuler une demande de remise en liberté dans l'attente de son procès en appel. Une demande rejetée par la chambre de l’instruction, qui a ordonné son maintien en détention provisoire.

Une partie civile étonnée

"On a été étonnés de cette demande.(..) On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit formulée dans un délais aussi court. Notre réaction est que la justice est passée sereinement avec un principal motif de ce refus de remise en liberté qui est le risque de fuite compte-tenu de la sanction prononcée et des facultés de monsieur Pérès de pouvoir quitter le territoire facilement avec le réseau et les moyens financiers qui sont les siens. De plus, aucun éléments médicaux ne permettent de justifier cette demande de remise en liberté en m'état." explique Me Martin Calmet, conseil de la partie civile.

Une défense qui ira "jusqu'au bout"



Selon Me Cécile Moresco, qui assure la défense d'Olivier Pérès, la santé dégradée de son client associé aux conditions indignes de détention justifient une libération. L'avocate assure qu'elle ira jusqu'au bout des possibilités judiciaires.

"Les magistrats n'ont pas pu dire qu'il allait très bien. Ils n'ont pas pu dire non plus que les conditions de détention étaient conformes. Un dernier rapport épingle d'ailleurs de manière catastrophique le Camp Est. Donc la seule motivation à l'appui du rejet de demande de remise en liberté c'est le risque de fuite. On va demander auprès du juge des libertés et de la détention une nouvelle demande de remise en liberté et j'irai jusqu'au bout, juge des libertés et de la détention, chambre de l'instruction, cours de cassation, cours européenne des droits de l'Homme. On ne peut plus accepter aujourd'hui que des gens soient traités comme ils le sont actuellement au Camp Est." developpe t'elle.



La tenue de son procès en appel, devrait avoir lieu en fin de l’année, ou au plus tard, en mars 2023.