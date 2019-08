L'ancien directeur de la Ddec Etienne Zongo inhumé à Drueulu

© René Molé / NC la 1ere

«Il faut se surpasser»

Les obsèques d’Etienne Zongo ont été célébrés ce samedi à Lifou, dans sa tribu natale de Drueulu. L’ancien directeur de l’enseignement catholique, de 1989 à 2003, est décédé lundi soir à l’hôpital. Âgé de 82 ans, il avait sept enfants, douze petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.Des responsables de la Ddec et de l’Eglise catholique ont fait le déplacement vers Drehu pour l'accompagner dans ce dernier voyage. Vicaire général de Nouvelle-Calédonie, le père Roch Apikaoua retient d’Etienne Zongo cette parole : «Il faut se surpasser.»Etienne Zongo était chevalier de l'Ordre national du Mérite. Jean Lèques, maire honoraire de Nouméa, et lui, sont par ailleurs les seuls Calédoniens à avoir été honorés d'une distinction pontificale rare : la croix de chevalier dans l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.