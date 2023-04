Appel aux dons pour les femmes victimes de violences

Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, des femmes sont victimes de violences conjugales ou intra-familiales. Elles trouvent souvent refuge dans un foyer d'accueil. Trois amies ont oganisé un appel aux dons au profit de l'association L'accueil.

Lizzie Carboni (Noémie Dutertre) •

Des dizaines de femmes trouvent refuge dans un foyer d’accueil chaque année, en Nouvelle-Calédonie. Ce foyer les protège des violences conjugales ou intra-familiales qu’elles subissent.

Trois amies ont décidé de les aider : tout d'abord, au travers d’une soirée caritative qui s'est déroulée début mars. Puis, elles ont décidé de poursuivre cet élan de solidarité en lançant un appel aux dons jusqu’au 5 mai, au profit de l’association L’accueil, pour améliorer le quotidien de ces femmes et de leurs enfants. " Pour vivre dans le foyer, elles ont besoin d'avoir de quoi faire un petit potager, pour être déjà un petit peu autonome. Il est possible de donner des semis, des graines, du terreau... ", explique Alice Di Meo, l'une des femmes du trio solidaire. " Ensuite, quand elles ont de nouveau un petit local pour elle, elles ont besoin en priorité de quoi cuisiner ou manger pour elles et leurs enfants, des assiettes, des fourchettes, des claquettes ... "

Souvent ces femmes partent pieds-nus de chez elles. Elles ont besoin de claquettes pour marcher. C'est plus simple que des chaussures car sinon il faut aussi des chaussettes. Alice Di Meo, de Badass et gentleman barber shop, l'un des dépôts de collecte.

Pour donner à l'association L'accueil, trois points de collectes sont possibles.

- Le salon Badass and gentleman barber shop, au quartier Latin

- Le studio photo de Sandrine Desquibes, à Magenta

- L'agence Local Immo à Faubourg Blanchot

Et toute l'année, il est également possible de donner à l'association L'accueil.