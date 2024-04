Après l'agression filmée du Mwâ Kââ, le pardon de la tribu de Medu accepté à l’île des Pins

L’agression filmée d’un homme de Kunié, début mars, par des adolescents de Maré avait provoqué une vague de tensions entre jeunes des deux îles. Samedi, un geste coutumier a eu lieu à l’île des Pins, pour concrétiser le pardon et le retour a des relations sereines.

La force de la coutume pour apaiser les tensions. Après la violence et le déchirement entre jeunes de Maré et de l’île des Pins, la parole et la profondeur des liens qui unissent les gens des deux îles ont finalement permis de trouver un chemin de réconciliation.

Samedi 6 avril, une délégation de Medu, tribu et district d’où sont originaires les deux jeunes agresseurs de Kilo, cet homme de Kunié frappé au Mwâ Kâa début mars, s’est rendue à Touété, puis à la grande chefferie de Kunié pour concrétiser le pardon et la réconciliation.



Des liens déjà existants entre les deux îles

Aimé Vakié, représentant coutumier de l’île des Pins, était chargé de faire le lien entre les gens de Medu et la grande chefferie Kunié. "Tout s’est bien passé. La famille a bien accepté la coutume. Tout a été réglé par les paroles."

Un chemin de réconciliation et de pardon qui trouve ses racines dans les relations tissées depuis des générations entre les gens de Maré et de Kunié, au travers d’échanges culturels. "Nos vieux se déplaçaient déjà avant vers Maré, avec les échanges de poissons fumés et d’ignames", précise Aimé Vakié.

Ce geste très attendu par les populations des deux îles devrait permettre aux jeunes scolarisés sur la Grande Terre de reprendre sereinement le chemin des cours dès lundi prochain, le 15 avril.