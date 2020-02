Après Uesi, il reste à rétablir le bac de la Ouaième et l'électricité dans certains foyers [MàJ]

Il reste encore quelques perturbations à régler, au lendemain de la levée des alertes concernant le passage du cyclone Uesi près de la Nouvelle-Calédonie. Environ 200 foyers restent sans courant à Canala, Kaala-Gomen et Houaïlou. Quant au bac de la Ouaième, il ne sera pas rétabli avant le week-end.

Bac de la Ouaième

Réseau routier

Transport

Electricité

[MISE A JOUR DE MIDI]Information de mi-journée, lene sera pas remis en exploitation ce jeudi à la mi-journée, comme la province Nord l'espérait, pour rétablir la jonction Hienghène-Pouebo. «Les équipes et les fournisseurs de pièces défaillantes font le maximum pour une, prévient la collectivité, pour ne pas empêcher les flux liés à la rentrée scolaire.» Des débris végétaux en ont gêné les accès, tandis que la puissance du courant et les embâcles ont eu raison du câble reliant les deux berges de la rivière.Côté routes, la province Nord signale ce matin qu'elles sont toutes praticables., la prudence est recommandée en zone VKPP à cause des nombreuxsur la RT1 à, notamment, et de la chaussée glissante dans laBeaucoup de nids de poule également relevés sur la RPN10 à, entre le pont de Balade et le bac. Les éboulements constatés sur la, dans le Grand Nord, entre la RPN1 et le carrefour de la forêt d'Ougne, ont par ailleurs dégradé des protections de talus.Et à noter que ce matin, lede Dumbéa Nord, après le golf du côté du Yala Ranch, restait fermé, jusqu'à nouvel ordre. En matière de, le Seabreeze reprend cet après-midi ses rotations vers Belep:- ce jeudi, embarquement à Koumac à 13 heures, départ à 14 heures;- ce vendredi, embarquement à Belep à 5 heures du matin, départ à 6 heures.Par contre, laavec Belep est toujours interrompue, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Uesi : l'unique pompier de l'aérodrome n'est pas disponible durant deux semaines. Or, sans pompier, pas d'avion !Alors que Uesi se trouve désormais à des centaines de kilomètres au Sud-Ouest de la Calédonie, il reste encore des foyers sans électricité. Environ 200, d'après les points de situation effectués par Enercal et EEC en fin de matinée.qui signale le rétablissement ce matin de neuf maisons à Boulouparis et Poya, «retour à la normale attendu avant midi». Par ailleurs, «les équipes ont pu traverser la Neaoua et l’alimentation électrique des 52 foyers de Houaïlou devrait être rétablie dans l’après-midi»., les réseaux électriques des communes de Kaala-Gomen et Canala sont toujours impactés. Soit 99 foyers à Canala et 52 à Kaala-Gomen.