Confinement : assurer l'enseignement à l'école pour les enfants des professions "prioritaires"

Depuis mardi, l'école Frédéric Surleau, au centre-ville de Nouméa, accueille une cinquantaine d'enfants du primaire. Certains et certaines ne vivront pas le confinement en compagnie de leurs parents, ils reprennent donc le chemin de l'école. Un soulagement pour les parents aux professions dites prioritaires.



Pour nous c'est vraiment indispensable, on n'a pas de famille ici, et vu qu'on est tous les deux médecins, on n'avait pas trop le choix.

Baptiste, médecin, papa de deux enfants.