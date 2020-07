En attendant de défiler…

Découvrez le portrait de deux jeunes qui vont défiler pour le 14 juillet à Nouméa, Mélanie Perriat et Gilbert Siselo. Pour l’occasion, ils se sont préparés aussi psychologiquement et avec fierté.

Alexandre Rosada et Laura Shintu (CM) •

« Un honneur »

Rien n’est laissé au hasard

©NCAL

A Paris aussi

©NCAL

Ils s’appellent Mélanie et Gilbert. Lui, originaire de Wallis et Futuna, est maître de marine. Elle, installée à Lifou, est matelot 1ere Classe. Ils ont déjà défilé pour la fête nationale, à Paris et Nouméa mais à la veille de la parade militaire, ils sont un peu tendus. Ils savent que le jour de la fête du 14 juillet, tous les regards seront posés sur eux.« C’est un honneur de pouvoir défiler au centre du bloc de la marine nationale, en Calédonie en plus. J’avais ma famille auprès de moi qui pouvait venir me voir, et j’étais super contente de pouvoir y participer » explique Mélanie Perriat. « C’est un peu familial puisqu’on est tous soudés ensemble. C’est vraiment le bloc, il en manque un, eh bien ça ne va pas. C’est vraiment bien ».« C’est fort, c’est un moment fort lorsqu’on est tous rassemblés, tous les militaires, que ce soit la marine, l’armée de terre, l’armée de l’air, on voit qu’il y a une grande communauté et pour moi, ça évoque quelque chose que je ressens au profond de moi » renchérit Gilbert Siselo.A la base navale, en compagnie de militaires gradés, Gilbert et Mélanie revoient les images du défilé de l’an dernier. Gendarmerie, cadets sapeurs-pompiers, police municipale…les costumes sont impeccables, armes et véhicules nettoyés. Sous les drapeaux et les fanions, les militaires sont en ordre de marche. Rien n’est laissé au hasard. « Il ne faut pas qu’il y ait de loupé car seront présentes les hautes autorités, ainsi que les familles, toute la population calédonienne… » insiste Gilbert Siselo. Ce lundi est une soirée de veillée d’armes. Mélanie et Gilbert sont au repos. Demain, comme eux, plusieurs centaines de militaires défileront à Nouméa.Le SMA est à l'honneur pour ce 14 juillet à Paris aussi. Une participation au défilé sur la place de la Concorde pour remercier le régiment pour son implication dans l'opération militaire Résilience, l'opération de lutte contre la pandémie de Covid-19. Parmi les participants, des jeunes Calédoniens.