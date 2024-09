Au Japon, le nombre de personnes âgées atteint un nouveau record

Au Japon, un actif sur sept a plus de 65 ans.

Presque 30 % des Japonais ont désormais 65 ans et plus. Le vieillissement de la population entraîne notamment une hausse des coûts médicaux et sociaux.

Le "Pays du soleil levant" a encore pris un coup de vieux. Selon des données publiées par le ministère des Affaires intérieures et des communications, près de 36,25 millions de Japonais ont 65 ans et plus en 2024, ce qui représente 29,3 % de la population. Avec un tel pourcentage, le Japon arrive en tête sur une liste de 200 pays et régions. Il est suivi de l'île française de Martinique (25,3 % de la population), de Porto Rico (24,7 %) et de l'Italie (24,6 %). Des coûts médicaux en hausse En 2023, la population japonaise a diminué de 595 000 personnes par rapport à 2022. Le pays atteint désormais 124 millions d'habitants, selon les nouveaux chiffres. La crise démographique a des implications importantes : l'augmentation du nombre de personnes âgées entraîne une hausse des coûts médicaux et sociaux, ainsi qu'une diminution de la main-d’œuvre qui cotise. Autre record : 9,14 millions de personnes âgées travaillaient en 2023, soit 13,5 % d'entre eux. Elles représentaient une personne sur sept parmi les actifs.

