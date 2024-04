Au Salon des Seniors, on s’initie à l’informatique

Dans une société de plus en plus informatisée, comment aider nos aînés à se familiariser avec les outils numériques ? Le Salon des Seniors, qui s’est déroulé les 26 et 27 avril à Nouméa, proposait quelques clés lors d'un atelier.

Si l'informatique est un jeu d'enfant pour la nouvelle génération, cela n'a rien d'évident pour les personnes d’un certain âge. Beaucoup se sentent dépassées face à des démarches administratives de plus en plus numérisées.

C'est précisément pour les aider dans leur quotidien que le Salon des Seniors proposait un atelier d'initiation à l'informatique, les 26 et 27 avril, à la Maison des artisan, à Nouville. "On apprend les bases surtout", indique Dominique, qui s'est prêté à l'exercice. Ce retraité de 64 ans se sert surtout de son ordinateur "pour la déclaration des impôts, la retraite…"

Catherine, sexagénaire également, est venue "prendre quelques petits renseignements pour éviter de se faire pirater en améliorer les mots de passe".



L'envoi de pièces jointes

Coach numérique, Maryline Martin est là pour donner quelques conseils et éviter les principaux écueils : "utiliser le même mot de passe, presque tous font l’erreur et c’est ce qu’il ne faut surtout pas faire".

Parmi les problèmes les plus récurrents rencontrés par les seniors : la sauvegarde de documents, en particulier les photos, et l’envoi de pièces jointes. "Maintenant, tout est en ligne : les impôts, la Cafat… Et on leur demande d’envoyer des pièces jointes", observe Maryline Martin.



Un usage limité des réseaux sociaux

Quant à l'utilisation des réseaux sociaux, il reste modéré chez les seniors. "Je n'y vais pas trop, sauf sur Messenger pour communiquer avec la famille et les enfants, confie Dominique. Mais Facebook, toutes ces choses là, j'évite d’y aller." Le retraité déplore "les dégâts que font les réseaux sociaux", "la haine, le racisme…"

Catherine, elle aussi, éviter de rester trop longtemps sur les réseaux sociaux. "C’est un peu comme une drogue. Plus on y passe de temps, plus on a envie d’y passer. J’ai envie de faire d’autres activités."

Si vous souhaitez, vous aussi, vous familiariser avec l'informatique, certaines commune proposent des initiations, comme cet atelier de prise en main de la tablette, au Mont-Dore.