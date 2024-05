Aussitôt décrétée par l’Etat, l’interdiction de TikTok contournée en Nouvelle-Calédonie

C’est une mesure inédite, dans un pays européen. La plateforme TikTok est bloquée depuis le 15 mai, en Nouvelle-Calédonie. La mesure a été justifiée par l’Etat dans le but de contrer les communications entre émeutiers. Mais une fois appliquée, l’interdiction a aussitôt été contournée par les internautes calédoniens.

Il n’a pas fallu longtemps aux utilisateurs calédoniens de TikTok pour retrouver leur plateforme préférée. Dès son entrée en vigueur, mercredi dernier, la mesure d’interdiction décrétée par le gouvernement national a été contournée à l’aide de VPN, comme "virtual private network".

Ces "réseaux privés virtuels", facilement téléchargeables sur les téléphones, permettent de prendre une adresse IP (Internet protocol), basée dans un pays étranger, en Australie ou à Singapour par exemple, là où TikToK n’a pas été interdit.

Presque tous mes copains ont remis TikToK sur leur téléphone. J’étais l’une des dernières à ne pas l’avoir fait. Une Calédonienne de 14 ans

Des "live" calédoniens publiés sur le réseau social chinois

Et pas besoin d’être un crack en informatique pour contourner l’interdiction. "Presque tous mes copains ont remis TikToK sur leur téléphone. J’étais l’une des dernières à ne pas l’avoir fait", témoigne une collégienne de 14 ans, qui préfère rester anonyme. "Ils m’ont donné quelques conseils. Et j’ai réussi assez facilement."

Preuve que cette interdiction décidée par Paris n’a pas fonctionné, des vidéos et des "live" tournés en Calédonie, pour évoquer les émeutes, continuent de circuler sur TikTok.

Pour que cette interdiction soit totalement efficace, il aurait fallu bloquer aussi les VPN. Un cadre de l’OPT

Des VPN très utilisés pour le télétravail

L’OPT et les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) qui ont bloqué la plateforme, à la demande de l’Etat, en ont bien conscience. "Pour que cette interdiction soit totalement efficace, il aurait fallu bloquer aussi les VPN. Le problème, c’est que ces réseaux privés virtuels sont très utilisés pour le télétravail", témoigne un cadre de l’OPT. Or, depuis le début des violences, la plupart des Calédoniens travaillent à domicile. Bloquer les VPN aurait donc paralysé un peu plus l’économie et les communications du pays.

Snapchat déjà visé après la mort de Nahel

Au cours des émeutes survenues dans l’Hexagone en 2023, après la mort de Nahel, le président Emmanuel Macron avait déjà pointé du doigt les réseaux sociaux. Pour mettre un terme à ces débordements, il avait ainsi évoqué une possible suspension provisoire du réseau social Snapchat, qui permet d’échanger des données de géolocalisation.

Cette fois, la mesure a été mise à exécution en Nouvelle-Calédonie, à 16 000 km de Paris, où l’état d’urgence a été décrété depuis le 15 mai. Mais elle concerne uniquement la plateforme TikTok, sur laquelle la fonction de géolocalisation n’est pourtant pas active. Une décision inédite que le gouvernement national justifie en raison de "conditions exceptionnelles".

Facebook deux fois plus populaire que TikTok

L’objectif annoncé par le Premier ministre Gabriel Attal était de calmer les violences qui secouent le Caillou depuis le 13 mai. Et ce, en empêchant les émeutiers et les militants indépendantistes de la CCAT (Cellule de coordination des actions de terrain) d’échanger des informations sur ce réseau social. Pourtant, Facebook est de loin la plateforme la plus populaire dans l’archipel. Presque neuf Calédoniens sur dix l’utilisent, contre la moitié pour TikTok, même si la plateforme chinoise reste très prisée des jeunes.

Le Conseil d'Etat saisi

Autres craintes exprimées par la France : les tentatives d’ingérence et de désinformation de l’Azerbaïdjan dans le dossier calédonien. Des faits démontrés, indique le rapport Viginum, mais uniquement sur Facebook et X. La plateforme TikTok, elle, ne semble pas concernée.

Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l’homme, ont déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour contester la légalité de cette décision gouvernementale, au regard des dispositions de l’état d’urgence. La plus haute juridiction administrative a finalement décidé mardi 21 mai à Paris de donner un délai de 24 heures au gouvernement pour motiver l'interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie, et apporter des preuves du rôle supposément joué par le réseau social dans les violences qui touchent l'archipel depuis huit jours.