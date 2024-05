Australie : Erin Patterson plaide non coupable dans l'affaire de l’empoisonnement mortel aux champignons

Cette Australienne, poursuivie pour avoir tué trois personnes, lors d’un repas à base de champignons vénéneux, a plaidé non coupable de meurtres et de tentatives de meurtres, ce mardi, dans l'Etat du Victoria.

ABC News avec Coralie Cochin •

Devant le tribunal de première instance de Latrobe Valley, dans l'Etat du Victoria, Erin Patterson a officiellement plaidé non coupable de trois chefs de meurtre et de cinq chefs de tentative de meurtre sur des membres de sa famille, relate le média ABC Australia.

En liaison vidéo avec le tribunal, Erin Patterson devait déclarer au magistrat Tim Walsh si elle était coupable ou non coupable de chacune des accusations. "Non coupable, votre Honneur", a-t-elle répondu.

À la fin de l'audience, le magistrat Walsh a déclaré qu'il existait un dossier de preuves "extrêmement volumineux" qui avait été compilé par la police. "Ce n'est pas le genre d'affaire qui peut être transmise à un autre avocat avec un préavis de quelques semaines", a-t-il déclaré.



Une recette de bœuf Wellington

Cette Australienne de 49 ans est dans le viseur de la justice, depuis la mort de trois invités qui avaient mangé du bœuf Wellington chez elle, dans la petite ville rurale de Leongatha, au sud-est de Melbourne, en 2023.

Étaient présents à ce repas ses anciens beaux-parents Gail et Don Patterson, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et le mari de Heather, Ian. La police a déclaré que l'ex-mari de l'accusée, Simon Patterson, avait également été invité mais il s'était décommandé à la dernière minute.



La belle-famille visée

Quelques heures après avoir mangé le repas, les quatre invités sont tombés malades et ont d'abord pensé à une grave intoxication alimentaire. En quelques jours, le couple Patterson, tous deux âgés de 70 ans, et Heather Wilkinson, 66 ans, sont décédés. Ian Wilkinson, 68 ans, a survécu après avoir passé près de trois mois à l'hôpital.

La police est convaincue que les quatre personnes ont mangé des champignons hautement mortels s'ils sont ingérés. Il s'agirait d'amanites phalloïdes, également connues sous le nom d'oronges vertes ou calices de la mort. Des champignons toxiques qui peuvent être facilement confondus avec des espèces comestibles et qui endommagent le foie et les reins.



Première audience le 23 mai

Rapidement, Erin Patterson est apparue comme suspecte par la police du fait qu'elle semblait indemne après le déjeuner. Et après des mois d'enquête, les détectives ont découvert trois autres tentatives de meurtre, qui auraient été commises par l'accusée contre son ex-mari entre 2021 et 2022. En novembre 2023, Erin Patterson a été arrêtée et officiellement inculpée de huit infractions au total.

Son affaire va désormais être portée devant la Cour suprême du Victoria à Melbourne pour y être jugée. La première audience est prévue le 23 mai.