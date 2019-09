Des autistes bien dans leur assiette

© Gaël Detcheverry

A table, un invité célèbre

© Brigitte Whaap Les diplômes ont été remis pendant la soirée

UN DINER AVEC DES AUTISTES

On ne le sait pas forcément mais confectionner un repas pour des personnes autistes ne se fait pas à la légère. En raison de ce trouble, certaines d’entre elles peuvent avoir des rigidités alimentaires, des particularités sensorielles ou des rituels.Pour faciliter cette approche, un dîner un peu particulier a été organisé avec l’association « Moi je TED », notamment à l’attention des familles d’autistes. Les parents ont pu découvrir et tester le livre de recettes « Je cuisine un jour bleu », bleu comme la couleur préférée des autistes.Ce lundi soir, dans un restaurant de Nouméa, le chef cuisinier a préparé tout un menu confectionné spécialement pour les autistes, avec l’un des plus célèbres d’entres eux : Josef Schovanec, autiste asperger et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.L’idée de cet événement était aussi de montrer qu’avec un accompagnement adapté, les autistes peuvent s’intégrer dans la société. La soirée a d’ailleurs été l’occasion pour la Croix Rouge de remettre un diplôme de secouriste à 5 d’entre eux qui ont suivi la formation avec succès.