Avenir de la Nouvelle-Calédonie : Jean-François Carenco a reçu Calédonie ensemble

C’est l’actualité politique de la semaine : les rencontres autour de l’avenir institutionnel à Paris. Calédonie ensemble a ouvert le bal ce lundi. Réunion bilatérale d’une heure avec le ministre délégué aux Outre-mer pour Philippe Gomès, le député Philippe Dunoyer et le sénateur Gérard Poadja.

Sheïma Riahi, avec Françoise Tromeur •

Coup d’envoi à Paris de la séquence politique dédiée cette semaine à l’avenir institutionnel. Ce lundi 24 octobre, Calédonie ensemble a rencontré rue Oudinot Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer. Une réunion bilatérale d’une heure à laquelle participaient Philippe Gomès, le député Philippe Dunoyer et le sénateur Gérard Poadja. Le mouvement a partagé sa vision pour la Calédonie et son projet de société post Accord de Nouméa.

Regret

Malgré la reprise du dialogue initiée par le gouvernement central, CE regrette l’absence des indépendantistes à la table des discussions. Le mouvement estime que le consensus est l’unique solution pour sortir de l’impasse politique. "On ne va pas construire l’avenir à deux, entre l’Etat et les non indépendantistes. Ça n’aurait aucun sens", a déclaré Philippe Gomès à Sheïma Riahi et Mourad Bouretima. "Reprendre le fil du dialogue (…) est quelque chose qui reste essentiel pour notre pays. L’avenir se construira à trois. Le consensus local entre nous trois est le préalable au consensus national pour modifier la Constitution de la République et c’est le préalable au référendum de projet où le peuple calédonien dira s’il veut ou pas de l’avenir sur lequel on s’est ensemble accordé."

"Etape"

Et d’insister : "Il faut maintenant que les indépendantistes, après quelques hésitations internes ( …) reprennent le chemin de la responsabilité et du dialogue avec les autres. C’est ensemble qu’on fera quelque chose." Pour Philippe Gomès, "une convention des partenaires qui rassemble la société calédonienne sans les indépendantistes a un sens, automatiquement, réduit. En même temps, il ne faut pas qu’il y ait une sorte de primeur à celui qui joue la politique de la chaise vide, qui aurait une sorte de droit de veto sur le processus de discussion et de dialogue. C’est une étape. Il faut la prendre pour le réamorçage, ou une tentative de réamorçage du dialogue."

C’est toujours chaotique, chez nous. Mais à la fin, les Calédoniens ont des ressources en eux, souvent insoupçonnées, pour se redresser et au dernier moment trouver les équilibres. On a dit à Jean-François Carenco : il ne faut pas abandonner les choses et au contraire réinviter, peut-être ailleurs, peut-être dans d’autres formats, les tentatives de dialogue qui ont été tentées ces derniers temps. Philippe Gomès, Calédonie ensemble

Projet

Quant au projet brossé par Calédonie ensemble, il se veut d’ordre institutionnel et politique mais aussi économique, social, géostratégique, environnemental et identitaire. Quelques points détaillés dans un communiqué diffusé ce mardi matin :

"le maintien dans la Constitution de la République Française d’un espace constitutionnel calédonien qui revisite le lien à la France à l’instar de ce qui a été fait lors de l’accord de Nouméa, dans le respect du résultat des trois référendums".

"l’affirmation de l’identité calédonienne dans ses différentes dimensions, notamment dans le cadre de la calédonisation des administrations régaliennes, (justice, ordre public, monnaie, crédit, relations internationales) afin qu’elles soient davantage à l’image du pays".

"l’ouverture du corps électoral provincial, notamment en permettant aux jeunes majeurs dont aucun parent n’est citoyen d’être inscrit sur la liste électorale provinciale, au même titre que les conjoints de citoyens calédoniens et que les personnes installées durablement dans notre pays c’est-à-dire, y ayant le centre de leurs intérêts matériels et moraux."

"le nécessaire changement de nature du droit à l’autodétermination, qui ne doit plus être exercé seulement à la demande d’un tiers des membres du Congrès, (18 sur 54) mais à la majorité qualifiée des deux tiers (36 sur 54)."

Photo souvenir de la rencontre entre les trois élus Calédonie ensemble et le ministre délégué aux Outre-mer. • ©Calédonie ensemble

A suivre

Suite de ces rendez-vous jeudi matin, au ministère de l’Intérieur, pour une bilatérale avec les non-indépendantistes en général. Les délégations doivent y échanger avec Gérald Darmanin puis place à la convention des partenaires, vendredi, à l’hôtel de Matignon.