Avenir de la Nouvelle-Calédonie : l’Eveil océanien a fait valoir son point de vue

Avant la Convention des partenaires qui se tient ce vendredi à Paris, l’Eveil océanien a rencontré le ministre délégué aux Outre-mer. Le mouvement explique avoir exposé à Jean-François Carenco sa vision et son projet post Accord de Nouméa.

Sheïma Riahi, avec Françoise Tromeur •

Le parti n’est pas invité en tant que tel à la Convention des partenaires. Cela dit, à la veille de ce rendez-vous inédit sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, l’Eveil océanien a été reçu au ministère des Outre-mer par Jean-François Carenco. Ce jeudi après-midi, ses représentants ont défendu leur point de vue particulier, qui se veut au-delà des blocs.

'Non pas maintenant'

"La proposition très concrète, c’est notre projet, notre vision. Le 'Non pas maintenant' qui est pour nous l’issue qui garantira la paix et surtout que les générations futures ne soient pas encore une fois sacrifiées comme on a pu le voir ces derniers temps", relate Veylma Falaeo, interrogée par Sheïma Riahi et Mourad Bouretima. "On l’a vraiment présenté, on a discuté longuement, plus de deux heures, avec le ministre. Je pense qu’il a compris notre vision. Tout ce que nous souhaitons, c’est que nous puissions être pris en compte, considérés, et que nous puissions construire ensemble un avenir serein pour le pays que nous aimons, qui est la Nouvelle-Calédonie."

Une interview de Sheïma Riahi et Mourad Bouretima :