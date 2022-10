Avenir de la Nouvelle-Calédonie : le programme des discussions

Toutes les délégations sont bien arrivées à Paris. Les non indépendantistes sont en réunion de concertation avant leur bilatérale avec l’Etat jeudi 27 octobre. La convention des partenaires est prévue elle, vendredi. Regard sur le programme des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Sheïma Riahi (Jean-Louis Koroma) •

C’est la première rencontre depuis le troisième référendum du 12 décembre 2021. Deux temps forts.

Demain, les bilatérales entre l’Etat et le non indépendantistes à Beauvau

Le ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer Gérald Darmanin recevra tour à tour les délégations présentes. Certes l’Uc et l’Uni sont absents, mais les autres groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont là. Les Loyalistes, l’Avenir en confiance, Calédonie ensemble et l’Eveil océanien exposeront leurs visions sur la sortie de l’Accord de Nouméa. L’épineux sujet du corps électoral sera évidemment abordé. Ouverture pour les uns, statu quo pour les autres. Côté indépendantiste, seul Jacques Lalié, le président de la province Îles a fait le déplacement. Sa présence à la table des discussions est confirmée.

Le grand rendez-vous

Vendredi, au lendemain de cette séquence, place à la Convention des partenaires. C’est la première ministre en personne, Elisabeth Borne, qui présidera la réunion à Matignon. Et ils seront nombreux autour de la table car ce nouveau format, hérité du Comité des signataires, souhaité par l’Etat, est ouvert à la société civile. Ont été invités, les représentants du monde économique, du Conseil économique social et environnemental (Cése) ou encore l’Association française des maires de Nouvelle-Calédonie. A noter, le Sénat coutumier et l’Association des maires de Nouvelle-Calédonie ont décliné l’invitation de l’Etat. Toutes les délégations sont désormais à Paris. Les non indépendantistes se sont donnés rendez-vous ce matin pour une réunion de concertation. Une réunion pour s’accorder et se caler sur ce qui les rassemble en vue des rendez-vous institutionnels.

Shéïma Riahi et Mourad Bouretima sont sur place :