Avenir institutionnel : les délégations prennent contacts

La séquence parisienne de discussions pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie doit se terminer ce vendredi. Avec des rendez-vous programmés en bilatéral, mais aussi avec les deux délégations. Celles-ci ont mis à profit leur déplacement pour rencontrer des relais politiques nationaux.

Jeanne Péru-Gelly, avec Serge Massau et Françoise Tromeur •

En marge des réunions avec le gouvernement, les délégations calédoniennes de passage à Paris profitent de leur présence pour rencontrer des politiques. Leurs soutiens nationaux, mais pas seulement. Côté indépendantistes, une réunion a été organisée en début de semaine avec le groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Une autre, avec Mathilde Panot, la présidente du groupe La France insoumise. Moins évident, ce jeudi 7 septembre, une partie de la délégation indépendantiste a été reçue par le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. L'occasion, pour Olivier Marleix, de "renouveler" le souhait "que les acteurs trouvent au plus vite un accord sur l'avenir institutionnel du Caillou".

Plus tard dans la journée, c'est avec les adhérents LR de la délégation non indépendantiste qu'il a échangé. Une délégation qui devait déjeuner ce jour-là avec Gérald Darmanin. Mercredi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est parvenu à réunir indépendantistes et non indépendantistes dans une même salle pour leur présenter un projet d'accord qu'il a qualifié d'"ambitieux".

Dernier jour

Cette séquence parisienne se clôture vendredi 8 septembre. Dans la matinée, la délégation indépendantiste est reçue par Gérald Darmanin pour une nouvelle réunion bilatérale. Indépendantistes et non indépendantistes doivent ensuite se retrouver au ministère de l'Intérieur, en début d'après-midi, ensemble cette fois. L'occasion d'entamer les discussions de fond ? Chez les indépendantistes, on explique qu'il sera encore question de calendrier, et que les négociations proprement dites commenceront en Nouvelle-Calédonie, courant octobre. C'est à ce moment qu'une nouvelle visite ministérielle, de Gérald Darmanin et le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier, est annoncée.