Avenir institutionnel : les indépendantistes créent une "cellule de coordination d'actions sur le terrain"

A l'exception du Palika et de l'UPM, les représentants des partis politiques et syndicalistes nationalistes se sont réunis ce jeudi pour annoncer la création d'une "cellule de coordination d'actions sur le terrain" ou CCAT. Objectif, tenter de rallier l'ensemble des communautés à leur cause.

Natacha Lassauce-Cognard, Franck Vergès avec Loreleï Aubry •

Ils composent la "cellule de coordination d'actions sur le terrain des nationalistes": l'USTKE, la CNTP, l'UC, le parti travailliste, le MOI ou encore la dynamique autochtone. Un regroupement nouvellement créé dans le but de mener des opérations de sensibilisation à leur cause. Ainsi, un appel a été lancé aux Calédoniens afin de participer à une marche pacifique, ce vendredi, à Nouméa. Une démarche qui s'inscrit dans les décisions prises lors du 39e congrès populaire des indépendantistes du FLNKS en août 2021, congrès organisé avant le troisième référendum d'autodétermination. "L'idée est de dire que ce beau pays, il faut continuer à le construire, ensemble", explique Christian Tein, commissaire général de l'Union calédonienne.

"L' État a fait la sourde oreille "

Autre point abordé lors de cette réunion, le projet d'accord proposé par l'État dans le fameux document martyr. Selon les indépendantistes, l'État ne prendrait pas en considération leurs propositions. "L'État a fait la sourde oreille et c'est pas faute d'avoir participé à un certain nombre de discussions, notamment lors de comités des signataires," précise Christian Tein. Et d'ajouter, "on rappelle l'engagement que l'on a tous pris, dans le cadre de la paix dans ce pays, qui a permis le développement ces vingt dernières années. Mais on se rend compte que dans le document de l'État, on est loin du compte. Et nous, on n'a pas fait tout ce chemin pour nous renvoyer dans le corner."



A noter l'absence du Palika et de l'UPM à cette réunion, mais ces composantes du FLNKS devraient en revanche prendre part aux trilatérales avec les ministres Darmanin, Le Maire et Lecornu ainsi que des représentants des partis loyalistes. Parallèlement, une rencontre aura lieu demain avec une délégation de l'UC.