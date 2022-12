Bac 2022 : comment réussir le rattrapage ?

Les épreuves de rattrapage du Bac ont lieu ce lundi. Les élèves vont se baser sur les méthodes d'expression orale, vues tout au long de l’année, qui leur avaient permis de préparer le grand oral. Les conseils ? Gérer son stress pour une bonne prise de parole en public, avoir confiance en soi et se rappeler du travail effectué sur la voix.

Sur le site internet du vice-rectorat, on appelle cela les "épreuves orales du second groupe", mais dans le langage courant, il a toujours été question de "rattrapage". C'est ce lundi 19 décembre que les lycéens seront auditionnés par des professeurs qui décideront, ou pas, de leur donner leur diplôme. Mardi 20 décembre, les jeunes des séries général et technologique connaîtront les résultats à l'issue des délibérations. Pour les élèves en enseignement professionnel, il faudra patienter jusqu'à mercredi.

Ces épreuves orales seront une occasion de plus, pour les élèves, de mettre en pratique ce qu’ils ont appris pour prendre la parole en public. Lorine Karé, professeure de philosophie au lycée Do Kamo fait partie des enseignants qui les ont entrainé. Il faut faire attention "d'abord à la prononciation, dans le sens où il faut qu'ils soient compréhensibles au niveau de leurs propos. L'attitude aussi est importante aussi : debout, les épaules relâchées, il faut qu'ils montrent qu'ils ont confiance en eux et savent ce qu'ils disent. Enfin du rythme, de la voix, de l'intonation, de la tonalité."

La méthode de travail à l’oral appris au cours de l’année pour le grand oral va encore servir à Pablo Bélouma : "Je dois passer des oraux dans mes deux spécialités. Personnellement je n'ai que quinze points à rattraper. J'ai du corriger ma position : ne pas bouger tout le temps, tourner les cheveux, se tortiller quoi !"