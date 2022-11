Baccalauréat 2022 : les lycéens calédoniens face au grand oral

C’est la première fois que le grand oral a lieu en Nouvelle-Calédonie depuis la réforme du baccalauréat. Ce dernier jour de novembre, plus de 2000 jeunes ont pris leur courage à deux mains et se sont exprimés face à un jury. Le grand oral débute ce mercredi et se terminera le 8 décembre.

Julie Straboni (avec Lizzie Carboni) •

En première, c'est pour l’épreuve de français; en terminale, c'est sur les enseignements de spécialité. Le grand oral doit permettre d’évaluer l’élocution, les connaissances, l’interaction avec les membres du jury et l’argumentation des élèves. Il est noté coefficient 10 en filière générale; 14 en voie technologique. Quelques impressions de bacheliers recueillies ce matin au Lycée Jules Garnier de Nouméa, par Julie Straboni. Quelques minutes après le grand oral

Une épreuve en quatre temps L'élève a d'abord vingt minutes de préparation pour structurer son argumentation et organiser son propos, sur la question choisie par le jury; questions qui diffèrent selon la spécialité choisie par le jeune. L'épreuve débute ensuite : il a cinq minutes pour exposer ses motivations du choix de la question avant d'y répondre. Ce mercredi matin, parmi les questions posées, on retiendra notamment : "Comment les évènements de 1988 en Calédonie sont-ils devenus un devoir de mémoire ?" Le candidat échange ensuite pendant dix minutes avec les membres du jury avant d'élargir son propos sur son parcours post-baccalauréat, son projet et son insertion professionnelle.

Savoir s'exprimer et surpasser son stress Une épreuve tout à fait inédite pour les jeunes comme pour les professeurs. Anne Beaufils enseigne le design et les métiers d’art à Jules Garnier. Elle est "agréablement surprise". "C'est souvent des sujets qui sont intéressants, qui sont plutôt bien maîtrisés, qui sont nourris de référence. Certains élèves sont un peu stressés mais malgré tout, ils parviennent quand même à soutenir l'épreuve pendant les cinq minutes règlementaires" explique-t-elle.

Henri Lalié enseigne l’histoire-géo à Do Kamo, cinq élèves ont passé l'épreuve face à lui. Il se félicite de ces premières fois. "Il y a quelques lacunes au niveau des connaissances mais ce n'était pas le but; le but c'était de les faire parler, de les faire répondre aux questions qui concernent leur orientation" raconte le professeur.



Les jeunes ont-il su relever ce nouveau défi ? Les résultats du baccalauréat sont attendus le 14 décembre. Et cette fois-ci, ils seront affichés comme avant la crise sanitaire, sur les tableaux, dans les établissements scolaires.

