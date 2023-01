Baignade déconseillée à l'Anse-Vata et à la pointe Magnin

Prudence en cette période estivale. Alors que le beau temps se prête à la baignade, celle-ci n'est pas recommandée à l'Anse-Vata et à la pointe Magnin à cause d'une pollution.

Sophie Boltz •

Le drapeau jaune est hissé sur la plage de l'Anse-Vata et sur celle de la pointe Magnin. Signe que la qualité de l'eau est médiocre et que la baignade est déconseillée. Pour cause, la ville de Nouméa y a effectué des prélèvements, ce mardi, qui ont révélé un taux trop important d'Escherichia coli et de Entérocoques intestinaux sur les deux sites. Or, plus ces germes sont nombreux, "plus le risque sanitaire augmente."

Ces contrôles sont très réguliers. La commune réalise "un prélèvement micro-biologique hebdomadaire sur chacune des six plages de la ville tout au long de l’année". Les plages les plus fréquentées, comme celle de l'Anse-Vata, font l'objet de deux prélèvements par semaine. Celle de la pointe Magnin est évaluée une seule fois par semaine.

Des analyses quotidiennes

Une fois la pollution constatée, des analyses sont "effectuées quotidiennement, week-ends compris, jusqu'à ce que la plage soit déclarée propre à la baignade", précise la ville.

De son côté, la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass-NC) réalise une analyse mensuelle réglementaire pendant la période estivale, de décembre à avril.

Les baigneurs peuvent se tourner vers les autres plages de Nouméa qui ne sont pas concernées.