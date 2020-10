Broc' en stock au marché de la glisse

le succès était au rendez-vous pour le premier marché de la glisse organisé ce samedi à la Côte Blanche par l’Association calédonienne de planche à voile (ACPV). Ce marché d’occasion a attiré le double de visiteurs attendus.



William Lecren (Cha. Ma.) •

©William Lecren

J’ai vu des gosses partir à l’eau avec la nouvelle planche, d’occasion, mais nouvelle pour eux! Antoine Dubois, éducateur-entraîneur à l'ACPV

Convivialité entre acheteurs et vendeurs

©Nicolas Fasquel

Marché de la glisse Antoine Dubois

Des planches à voile, des ailes deou encore des accessoires : il y avait de tout proposé à la vente ce samedi à la Côte Blanche où se tenait le premier marché de la glisse.L’événement était organisé par l’Association calédonienne de planche à voile et a attiré entre 200 et 300 personnes, pour la plus grande satisfaction d’, éducateur-entraîneur à l’ACPV : « On pensait accueillir une centaine de personnes et au final je pense que pour la journée, on en a vu passer le double, peut-être même le triple. »Wakeboard, Kitesurf, planche à voile : tous les sports de glisse étaient représentés et surtout lesse sont fait dans la convivialité se réjouit Antoine Dubois : « Je vois qu’il y a des petits groupes, que tout le monde discute, ça parle du, ça échange. C’est ça qui est cool, on voit des gens se débarrasser de certaines affaires et repartir avec l’achat du jour. Il y en a même qui ont acheté et sont allé tester immédiatement. J’ai vu des gosses partir à l’eau avec la nouvelle, d’occasion, mais nouvelle pour eux! »