Les «Cantines à l'unisson» pour ouvrir la quinzaine des produits locaux

Du 2 au 14 juin, le cluster Pacific food lab organise la quinzaine des produits locaux. Un événement destiné à promouvoir les fruits, légumes, viandes et poissons de Nouvelle-Calédonie. Et cet éveil des sens commence, dès le plus jeune âge, par l'opération Cantines à l'unisson.

Natacha Lassauce-Cognard et Gaël Detcheverry, avec F.T. •

©NC la 1ere

La papaye verte ne fait pas recette

Les enfants ne sont pas trop crudités. Je pense que ça tient de l'éducation à la maison. Ici, à la cantine, on essaie de les pousser à manger. C'est une priorité, pour nous.

- Joseph Wejieme, chef en second de la cantine au lycée du Grand Nouméa

Civet de cerf

©NC la 1ere

Ça change. C'est plus frais, plus naturel. Je préfère manger une assiette plus de produits locaux qu'une assiette venue d'industriels.

- Lylian Lombe, dix-sept ans

©NC la 1ere

J'aime bien tout ce qui vient des îles. Ça a un bon goût et c'est vraiment typique. Par exemple, des fois, on mange de l'igname. En plus, si c'est bien préparé... C'est pas trop salé, pas trop sucré. Ils font du bon travail, à la cantine.

- May Toven, dix-sept ans

©NC la 1ere

200 à 300F par repas

©nouvellecaledonie

Dans tout le pays

C'est parti pour lade Cantines à l'unisson, organisée par les entreprises et associations agroalimentaires de Pacific food lab . Au lycée Dick-Ukeiwé du Grand Nouméa, commune de Dumbéa, les cuisiniers vont préparer, à partir de produits locaux. Comme ces 110 kilos de marchandises arrivées de la province Nord.«Aujourd'hui, décrit le chef en second, on a pris des carottes râpées, de la citrouille râpée. Ça, c'est de la papaye. Et on a des cubes de citrouille pour faire de la purée.» Au menu de ce mardi, de la. Une entrée qui ne fait pas l'unanimité parmi les élèves. Peu habitués à ce genre de mets, les lycéens boudent les crudités.Le plat chaud, du civet de cerf accompagné de pâtes, rencontre davantage de succès.Pour préparer des recettes durant une semaine, les responsables de cette cantine commanderontde produits locaux. Leur budget : 200 à 300 F par élève et par repas.Une quarantaine de cantines participent à cette édition, du Nord au Sud en passant par les îles Loyauté. A travers des menus axés sur les produits locaux, mais aussi des ateliers.