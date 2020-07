Des changements attendent les fonctionnaires

Alors que toutes les collectivités du pays ont annoncé des coupes budgétaires, le statut des fonctionnaires est actuellement ré-évalué.



Un avenir incertain

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie représente plus de: des collaborateurs, des agents administratifs, des chargés de mission qui travaillent dans tous les secteurs d'activités, de l'agriculture à la formation professionnelle continue en passant par le service des mines sans oublier le conseil économique social et environnemental et le Sénat coutumier. Pour les rémunérer, un budget annuel est évalué entre 15 et 16 milliards de francs.En 2020, dans le budget primitif, il a été décidé de baisser cette masse salariale annuelle d'au moins 5%. Objectif, économiser plus de 800 millions de francs. Un audit a été réalisé et toutes les mesures pour alléger le budget seront présentées ce mardi 7 juillet en réunion de collégialité. En revanche, une garantie, il n'y aura aucun licenciement.Les avancements de carrière seront-ils maintenus ou non ? Le statut des agents contractuels recrutés pour un temps normalement limité et qui ne sont pas titulaires de leurs postes va t'il changer ? Le texte, qui était sur pause, sera relancé ce jeudi 9 juillet au Congrès.Enfin QUID des fonctionnaires communaux qui sont un millier à travailler dans les 33 communes du pays. Cette réforme envisage de fusionner les deux fonctions publiques, territoriale et communale. A ce jour, rien n'est définitivement acté. Les négociations avec les partenaires sociaux sont en cours.