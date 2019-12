Des chocolats invendus offerts aux associations caritatives

"Nous assurons la logistique du don, en fait nous assurons le lien entre le monde de la grande distribution, des entreprises qui ont des invendus, et toutes les associations caritatives, d'accueil et les banques alimentaires.



L'objectif est de favoriser un maximum d'invendus, éviter le gaspillage. Et que ces denrées ou ces biens de bonne qualité, profitent aux population les plus précaires du pays."

Olivier Bouissou