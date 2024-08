Entente anticoncurrentielle dans la grande distribution : une enquête en cours en Nouvelle-Calédonie

C'est une des dérives possibles liées à la crise. L'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a eu connaissance de pratiques anticoncurrentielles. Des opérateurs locaux auraient bloqué l'importation de denrées, alimentaires notamment, et créé des monopoles. Une enquête est en cours, avec de grosses sanctions financières à la clé.

Alors que la crise a déjà généré de graves conséquences sur l'économie, des faits d'une extrême gravité ont été signalés à l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Les contrevenants présumés auraient constitué des monopoles d'importation dans le but d'empêcher toute diversification des sources d'approvisionnement de certains produits de première nécessité.



Des pratiques difficiles à identifier

L'instruction est en cours, avec plusieurs niveaux d'enquête. Mais les pratiques semblent avérées aujourd'hui. "Ces pratiques anticoncurentielles sont très difficiles à démasquer parce que les entreprises ont l'habitude de beaucoup se protéger et de bien cacher ce qui se passe, indique Sophie Charlot, rapporteure générale de l'autorité de la concurrence. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les Calédoniens sont généralement timides et réservés dans leurs démarches vers l'Autorité de la concurrence. Or, nous avons eu plusieurs signalements sur des choses très concrètes, des suspissions de ces pratiques-là."

La structure dispose non seulement "d'éléments tangibles" , mais aussi de pouvoirs dont l'a dotéé le gouvernement pour "investiguer et contrôler ces entreprises, y compris sur place".



Des sanctions parfois lourdes

Ces agissements anticoncurentiels surviennent, qui plus est, dans une période de crise déjà délicate pour les consommateurs. Les auteurs encourent une amende conséquente.

"Les sanctions peuvent monter très haut. Cela peut s'élever jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires des entreprises concernées et des parties concernées par cette entente, lorsqu'il y en a une."

Ces ententes, synonymes d'arrangements entre acteurs économiques qui partagent des intérêts communs, devraient être mises au jour et prendre fin.