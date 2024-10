Cinéma : beau succès pour le lancement du festival jeunesse La Première séance

Près de 600 personnes ont assisté à l'ouverture du festival La Première séance, ce vendredi 4 octobre, à Nouméa. Une projection, gratuite et plein air, organisée au skate-park de Sainte-Marie. Les amateurs de cinéma ont rendez-vous toute la semaine au Rex pour ce festival tourné cette année vers la mer, avec des films pour toute la famille.

L'organisation ne savait pas trop à quoi s'attendre en cette année pas comme les autres. Près de cinq mois après les émeutes qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie, le festival La Première séance est un des rares événements culturels qui a été maintenu cette année, sous sa forme initiale.

La foule présente devant l'écran géant, ce vendredi soir, a donc agréablement surpris Hélène Singer, coordinatrice de l'association Jeunes & toiles. Au menu, un film qui racontait les aventures d'un jeune béluga. Car cette année, le festival s'intéresse au thème de la mer. "On espérait déjà avoir autant de monde que l'an dernier, un peu plus de 400 personnes. Mais ils ont été encore plus nombreux finalement, près de 600. On sentait que les gens étaient heureux d'être là. Ils ont besoin de penser à autre chose."

Il y avait une super ambiance et beaucoup de gens nous ont remerciés. Hélène Singer, coordinatrice de l'association organisatrice de l'événement

Des réservations plus timides que d'habitude

Une première projection gratuite et en plein air, au skate-park de Sainte-Marie. Le reste du festival aura lieu, comme le veut la tradition au Rex. Il aura fallu attendre le 5 août pour avoir la confirmation officielle du maintien de l'événement, la mairie ayant confirmé le versement de sa subvention."Pour l'instant, il nous reste des places pour presque toutes les séances", détaille Hélène Singer.

Elle constate en effet que les séances se remplissent un peu moins vite que d'habitude cette année. "Peut-être que, comme après le Covid, les gens anticipent un peu moins. Même certains de nos habitués nous disent qu'ils n'ont pas encore pris leurs places. Les gens vivent peut-être un peu plus au jour le jour. Mais on se pose tout de même la question : est-ce qu'une partie de notre public serait partie ?"

Difficile de répondre à cette question à ce stade, cette journée de samedi devrait donner le ton, avec le début des projections au Rex. La billetterie est ouverte depuis midi et jusqu'à 16h30.

Des spectacles cette année

D'autant plus qu'en cette première semaine de vacances, le festival promet de beaux moments d'émotion. Des projections bien sûr, mais aussi les traditionnels ateliers autour de la création audiovisuelle (attention, il faut faire vite pour réserver), mais aussi, et c'est une nouveauté, des spectacles. "Comme il y a eu beaucoup d'événements annulés, on a invité l'équipe du Chapitô qui propose des spectacles. L'idée étant de soutenir le milieu de la culture qui est très touché", poursuit Hélène Singer. Plusieurs spectacles sont donc proposés, au prix de 500 francs. Le premier, Monte et souris, est prévu ce lundi à 15h.

Les coups de cœur de la programmatrice

Côté salle de projection, Hélène Singer a bien évidemment ses petits coups de cœur, qu'elle partage avec nous. "Je dirais Capitaine!, Les petits singuliers, et bien sûr Dr Jerry et Mister Love."

Pour rappel, les places coûtent 200 francs, la billetterie est ouverte au Rex jusqu'à 16h30 ce samedi, et entre 14h et 16h, demain dimanche, sans oublier le reste de la semaine.

Voilà le programme :