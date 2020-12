Cinq milliards de francs pour les logements sociaux

Bonne nouvelle pour les foyers à revenus modestes et le secteur du BTP, le FSH vient de signer un partenariat avec la Banque des Territoires pour permettre aux trois bailleurs sociaux d'emprunter près de 5 milliards de francs à taux zéro. Objectif : construire et réhabiliter 800 logements aidés.

Caroline Antic-Martin et Claude Lindor (S.C.) •

Deux salles d’eau, quatre chambres, une terrasse, un joli jardin, Jeanne et sa famille vivent dans ce F5 depuis octobre 2019. C’est l’un des quatorze logements aidés de cette petite résidence FSH, située sur la commune du Mont Dore. Un cadre de vie à taille humaine, bien plus agréable que l’ancien appartement de Jeanne. « C'était pas facile avant quand on habitait à Pierre-Lenquette. Quand on nous a proposé ici, on n'a pas raté cette occasion. »

Des logements qui correspondent aux attentes des ayants droit

« C'est le type de logement sociaux qui correspond à la fois aux attentes de nos ayants droit et à ce que souhaitent les élus notamment dans l'agglomération», détaille Etienne Vélut, directeur technique du FSH. « C'est aussi le type de produits qui sera plus facile à developper avec ce nouveau partenariat avec la banque des territoires.»

800 logements sociaux

Le Fonds Social de l’Habitat et la Banque des Territoires, l’une des branches de la Caisse des dépôts viennent en effet de signer un partenariat pour financer la construction et la réhabilitation de 800 logements sociaux, au profit du FSH bien sûr, mais aussi de la Sic et de la Sem Agglo, autrement dit des trois bailleurs sociaux.

A taux zéro pour 20 ans

« Le FSH va verser 600 millions de francs et nous après on va pouvoir faire des prêts de 4, 7 milliards à l'ensemble des bailleurs sociaux, à taux zéro pour une durée de 20 ans pour faire de la construction et de la réhabilitation», explique Eric Pannoux, directeur territorial de la Banque des Territoires.

1600 emplois

Ces 4,7 milliards seront prêtés à parts égales aux trois bailleurs sociaux, une bouffée d’oxygène pour le secteur du logement aidé, mais aussi pour celui du BTP. « Aujourd'hui 4,7 milliards dans le monde du BTP, ça correspond en gros à 800 logements et 1600 emplois », ajoute Jean-Loup Leclercq, directeur du FSH. Les premiers prêts et donc les premiers chantiers seront mis en œuvre début janvier.