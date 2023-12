Clap de fin pour l'année scolaire 2023

Pour les élèves de Nouvelle-Calédonie, ce vendredi 15 décembre est l'occasion de dire "au revoir" à leur établissement scolaire. Entre joie et appréhension pour l'année prochaine, les élèves du territoire commencent leurs vacances. Du côté du collègen la joie était au rendez-vous pour ceux qui ont eu leur brevet.

La fin des cours a sonné ce vendredi 15 décembre ! Les 63 000 élèves du pays profitent de ces derniers instants. Certains élèves quittent leur établissement pour rejoindre l'école des grands en 2024. C’est le cas des CM2 de l’école Edmond Debrosse de Kaméré.

Tristes et heureux à la fois

Pour Mario, ses meilleurs souvenirs sont les "maîtresses", les "maîtres" et les "amis". Philo se souvient d'un grand goûter et d'une sortie avec son maître. Enfin, Mikaélino se sent un peu triste : " c'est de la joie et de la tristesse car des amis vont partir dans d'autres collèges et je ne vais plus jamais les revoir."

À l'école Frederic Surleau de Nouméa, "Oui je suis un peu triste car je ne vais plus revoir mes amis, juste certains au collège" dit Saia.

Mais au final, les petits écoliers de Calédonie sont heureux d’être enfin en vacances. L’été se passe à la tribu, avec les cousins, en famille ou dans des centres de vacances. De beaux moments de souvenirs et de partage.

Remerciements en cascade

Du côté des associations de parents d'élèves (APE), l'heure est aussi aux remerciements sur les groupes Facebook. Certains directeurs d'école envoient des SMS aux familles pour leur souhaiter de bonnes vacances, d'autres maîtresses écrivent des mails avec les photos des derniers instants d'école. " Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances si tel est le cas" ou encore "J'espère que vous aurez tous l'opportunité de passer un peu de congés en famille pour bien profitez d'eux."

Résultats du brevet

Le 15 décembre était aussi un jour très attendu par les collégiens qui ont eu leur résultat du brevet.

Rendez-vous le 12 février

Pour les enseignants et le personnel, c’est aussi le moment de prendre un peu de repos. Dans un mois, ils reprendront du service pour préparer la rentrée prochaine. En 2024, les enfants retourneront à l'école le lundi 12 février.

Le reportage de Brice Bachon à l'école Téari, à Koné