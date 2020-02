Une classe supplémentaire pour la rentrée à Do Kamo

La rentrée scolaire a débuté la semaine dernière pour les jeunes du territoire, exception faite au lycée Do Kamo où près de 580 élèves ont intégré leur établissement ce lundi 24 février.

Une forte demande

Les élèves du lycée Do Kamo, à la Vallée des Colons, n'ont pas échappé à la rentrée scolaire. Près desont enfin prêts à regagner les salles de classes soitpar rapport à 2019. Retardée d’une semaine, la rentrée scolaire s’effectue aujourd’hui car unea dû être créée en urgence." On devait tous rentrer jeudi et avec une nouvelle classe de seconde qui s'est ouverte cette année, ils ont dû refaire tous les emplois du temps" explique Nasaié Waengene, élève de terminale gestion administration. "On a eu quelques jours de plus de vacances, ça nous a laissé plus de temps pour les fournitures" indique à son tour Andréa de Cillia, élève en seconde générale." On a été un peu victime de notre succès l'année dernière lorsqu'on a fêté les 40 ans du lycée, notre présence permanente aussi sur les salons de l'orientation... ça a fait qu'on a eu plus de demandes. Ce n'est pas une volonté interne mais c'est l'extérieur qui est venu à nous" a commenté Aurélie Poyau, la directrice de l'établissement, après le traditionnel discours de rentrée.Cet établissement polyvalent de l’alliance scolaire de l’Église évangélique propose un cursus technologique, professionnel et général. Une structure qui attire de plus en plus de familles calédoniennes, originaires principalement de la Province des Îles et du Nord.