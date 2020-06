Col des Roussettes : les bus Raï vont de nouveau franchir le pont de Nevou

F.T. •

Il fallait renforcer

Déviation ou changement de bus

Les travaux qui perturbent lade la côte Est, ce sera bientôt terminé., les bus du Raï vont reprendre leurs rotations vers Hienghène et Poindimié aux horaires habituels. Et surtout, il n’y aura plus à monter dans trois véhicules différents pour rallier Houaïlou et Ponérihouen en car via Bourail.serait en effet terminé, sur le pont de Névou, d'après le Syndicat mixte de transport interurbain. Fin avril, l'ouvrage métallique qui ponctue la RT3 du côté de Gondé a été. Selon la direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, il présentait «desnécessitant des restrictions immédiates».Résultat : les poids-lourds étaient déviés par la Koné-Tiwaka. Mais les bus aussi l'ont été, pendant un temps. Puis tout un dispositif a été mis en œuvre entre Gondé et Coula.