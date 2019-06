Des collégiens au tribunal pour jouer la reconstitution d’un procès

© Thierry Rigoureau

Ce vendredi au tribunal de Nouméa, plus de cinquante collégiens ont investi le tribunal pour découvrir le monde de la justice.Les élèves du collège Francis Carco de Dumbéa participent à une reconstitution d’une affaire correctionnelle écrite et jouée par une dizaine de collégiens pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice et le sens du droit. Des notions qui entrent dans le cadre de l’enseignement moral et civique.L’opération répond un triple objectif :- pour ces jeunes confrontés également aux incivilités et à la violence, comprendre pourquoi les règles juridiques permettent de mieux vivre en société,- pour les enseignants, donner l’occasion de parler du respect et de la démocratie- et pour les professionnels de la justice, montrer que le tribunal est le garant de nos libertés.