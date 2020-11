Collision des taxis-boat : 3 ans ferme requis contre l’exploitant de l’île aux Canards

Le procès des taxi-boats s'est tenu ce vendredi, à Nouméa. Le procureur a requis 4 ans de prison, dont un avec sursis, pour le gérant de Plages Loisirs, et entre 2 ans et demi et 3 ans, pour le pilote d'une des navettes maritimes accidentées. L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre.

De multiples négligences pointées à l'audience

18 parties civiles

Plus de trois ans après cettedans la baie de l'anse Vata, à Nouméa, l'affaire dite des « taxi-boats » a enfin été jugée ce vendredi, par le tribunal correctionnel.Face aux juges, le gérant de la société Plages Loisirs, qui exploite l'île aux Canards et les navettes maritimes qui la desservent,. « J’ai respecté les règles, les affaires maritimes ne m’ont jamais alerté sur d’éventuels manquements », a affirmé l’exploitant à la barre.L’homme de 59 ans, qui est à la tête d'une société d', risque pourtant gros : jusqu’à 5 ans de prison et de fortes amendes pour avoir été négligeant, selon les pièces du dossier et pour avoir causé involontairement la mort de 3 personnes.En tant qu’employeur, le procureur considère qu’il est le premier responsable de la collision mortelle survenue entre les deux taxi-boats.Sa responsabilité porte sur le fait d’avoir embauché, d’avoir aussi fait travailler l'un des pilotes plus longtemps ce jour-là et d’avoir donné des consignes pour, sans compter queDes délits réfutés par l’avocat de la défense, pour qui son client est responsable mais pas coupable.Meurtries dans leur chair, les 18 parties civiles, victimes et familles, ont eu du mal à entendre le responsable fuir de la sorte. Elles qui ont attendu plus de 3 ans la tenue d’un procès.Dans son réquisitoire, le procureur a réclamé, à l’encontre du gérant de l’île aux Canards. Il a requis entre 2 ans et demi et 3 ans pourLes juges se donnent le temps de la réflexion et prononceront leur