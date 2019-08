Comment accompagner les victimes d'agressions sexuelles ?

Une meilleure prise en compte

De quinze ans de prison à la perpétuité

© NCla1ère

S’adapter et mettre en situation de confort

« Important de se faire aider »

DOSSIER AGRESSIONS SEXUELLES

VIOLENCES SEXUELLES ITW SANTA

Depuis 1992, l ‘association SOS Violences Sexuelles accueille et accompagne les victimes d’agressions sexuelles et de viols. Cent cinquante nouvelles victimes sont recensées chaque année, les trois-quarts sont des femmes et deux-tiers des personnes sont mineures au moment des faits.Des faits commis principalement dans la cellule intra-familiale.« Il y a une vraie prise en compte sociétale maintenant de ce type d’infractions. Il y a une révélation et une prise de parole de plus en plus importantes sur ces problèmes et sur la souffrance et le vécu des victimes. C’est quelque chose de positif » relève Anne-Marie Mestre, présidente de l'association SOS Violences Sexuelles.Selon l’article 222-23 du Code pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».Les peines encourues aux assises vont de quinze ans à la réclusion criminelle à perpétuité, si le viol est accompagné d’actes de barbarie. En Nouvelle-Calédonie, quand une personne dépose plainte, puis la retire, le procureur de la République se saisit du dossier pour que la procédure se poursuive.Une aide supplémentaire apportée aux victimes soutenues dans leurs démarches par leur avocat.« La victime de violences sexuelles va aller raconter un moment intime et traumatisant de sa vie. C’est très délicat pour une victime de devoir appréhender ce procès qui se profile dans quelques mois » explique Me Lisa Kibangui, avocate de victimes d'agressions sexuelles et de viol. « Le maître-mot de l’avocat de victime de violences sexuelles, c’est de s’adapter à la personne qu’on a en face, s’adapter aux faits qu’on a subis et la mettre en situation de confort. »La prise en charge des victimes ne s’arrête pas au procès. L’accompagnement psychologique permet de mettre des mots sur les faits. Aussi douloureux que cela puisse paraître, c’est une étape nécessaire à la reconstruction de la personne.« C’est important de se faire aider. Une grande partie d’entre elles (les victimes), ont la possibilité de pouvoir utiliser leurs propres ressources, leur environnement pour pouvoir dépasser çà, et d’autres vont développer un certain nombre de symptômes. Il peut y avoir un stress post-traumatique, des répercussions dans la vie quotidienne, et c’est à ce moment là qu’il ne faut pas hésiter à consulter pour pouvoir se faire aider et accompagner » souligne Grégoire Thibouville, psychologue clinicien.Pour que les victimes d’agressions sexuelles et de viol sachent qu’elles ne sont pas seules, les aides existent, afin que le silence se brise et que la parole se libère.