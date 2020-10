Comment expliquer le surpoids chez les jeunes calédoniens ?

Une étude dirigée par une équipe de chercheurs a mis en exergue le problème de surpoids chez les adolescents vivants en Nouvelle-Calédonie. Un adolescent sur 3 est en surpoids, le travail collectif a permis de mesurer l’aspect majeur du rôle de l’alimentation.



Martine Nollet (avec L.C) •

Polynésiens et Mélanésiens plus concernés

Il y a plusieurs façons d'analyser la chose; la vie en ville et la vie rurale; vivre en milieu rurale favorise quand même le surpoids et l'obésité. On se rend compte que les adolescents mélanésiens et polynésiens sont sur-exposés au surpoids, avec un facteur de risque d'obésité allant de 1,5 pour les adolescents mélanésiens à plus de 5 pour les enfants polynésiens



La génétique pour expliquer le surpoids

Plus de 1000 adolescents interrogés

l’organisation et la temporalité des prises alimentaires ;

la place du sucre dans l’alimentation ;

l’impact des médias et des nouvelles technologies sur la constitution des repas ;

l’influence des contraintes géographiques

"Pourquoi les problèmes de surpoids et d’obésité sont-ils en nette progression dans les territoires du Pacifique ?"C'est précisément à cette question que s'attache à répondre l'étude réalisée par l'équipe de LIRE , le. Elle est composée de spécialistes en socio-anthropologie, biologie, physiologie de l’exercice, information-communication et linguistique.Les Océaniens semblent plus concernés au surpoids selon l'équipe de chercheurs de l’université de Nouvelle-Calédonie, qui a travaillé trois années autour des comportements alimentaires. Olivier Galy fait partie de l’équipe du projet à l’UNC, il est maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’UNC.Plusieurs facteurs seraient responsables : leet, également des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux. "Il y a des facteurs liés aux politiques publiques. Le comportement des personnes est lié à énormément de facteurs; il y a un facteur qui a été mis en avant, c'est le" explique le spécialiste.Eduquer les adolescents pourrait servir de prévention pour éviter les maladies liées à l’obésité comme le diabète de type 2. "C'est aussi notre rôle de construire ou de co-construire avec les enseignants, des outils d'éducation à la santé" explique Olivier Galy.entre 11 et 15 ans, issus deet leurs familles ont été interrogés sur leurs habitudes comme l’alimentation, le sommeil les médias et les écrans. L’objectif de ce projet est donc de, vivant en milieu urbain ou rural, ainsi que de leurs proches.Plus précisément, l’étude s’attache à décrire :En conclusion de l'entretien qu'il nous a accordé, Olivier Galy souhaite faire passer un message : "Les jeunes, bougez, sortez de chez vous, vivez une vraie vie. Les parents, écoutez vos ados, accompagnez les et bougez avec eux"