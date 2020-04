Comment le confinement sera adapté à partir du 20 avril

Le confinement strict en Nouvelle-Calédonie prendra fin dimanche à minuit, comme prévu, et il sera suivi d'une période de confinement adapté qui durera jusqu'au 3 mai. Avant un nouveau dispositif qui reste à préciser. La rentrée se fera à des dates différentes, notamment entre provinces.

Arrêté à venir

Reprise de l'activité économique

Masque obligatoire pour des métiers de contact

Un retour à l'école échelonné

Rassemblement toujours interdits

Etablissements de loisirs fermés

Plus besoin d'attestation lundi

Coups de pêche et de chasse autorisés

Vols suspendus hors rapatriements et maintien de la quatorzaine

Les liaisons inter-îles pourront reprendre

Réflexion à venir sur les obsèques

Ça pourra être réversible

«Solidarité nationale»

Pour résumer

Il sera valable pendant deux semaines, c’est-à-dire: la fin du confinement strict sera suivie de deux semaines sous un nouveau cadre, cette fois de «confinement adapté».Ce n’est plus depuis une chambre d’hôtel, mais en direct du gouvernement, que son président Thierry Santa s’est adressé aux Calédoniens pour l’annoncer, ce jeudi après-midi. Un point presse transformé en allocution solennelle, aux côtés du haut-commissaire Laurent Prévost. Ce cadre adapté sera précisé dans un, à venir.«Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour une, dans le strict respect des gestes barrière et de la distanciation sociale, qui devront s’appliquer en toutes circonstances», estime le président du gouvernement. «J’en appelle à la responsabilité de tous. La Nouvelle-Calédonie doit conserver ce temps d’avance.»Le port du masque sera obligatoire pour des métiers «dont l’activité implique un contact physique direct, comme les coiffeurs, les masseurs ou encore certains professionnels de santé».La reprise de l'école se fera par demi-classes en province Sud dès le milieu de semaine prochaine, mais plus tard dans les provinces Nord et îles. C'est ce qu'ont annoncé Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement, et le vice-recteur Erick Roser.Les rassemblements (culturels, sportifs, etc) resteront limités, à moins de cinquante personnes, et ne seront autorisés «qu’à la seule condition de conserver, pendant quatre semaines, la liste nominative des participants et le contact téléphonique de chacun». L'idée : être réactif en cas de nouveau cas détecté de Covid-19.Ces règles générales pouvant difficilement être respectées dans les établissements de loisirs, lesoudevront rester fermés. Idem pour les activités physiques et sportives en milieu associatif, ou utilisant des installations publiques ou privées.Le haussaire s’est chargé de renchérir : «A partir de lundi prochain, il ne sera plus nécessaire de remplir une attestation dérogatoire de déplacement», a détaillé Laurent Prévost. La plupart des commerces et des établissements économiques vont pouvoir rouvrir.La pêche et la chasse, la, l'accès auxet auxainsi que lesvont être de nouveau autorisés.Hors rapatriement des Calédoniens bloqués à l’extérieur, les vols internationaux de passagers resteront suspendus. Idem pour le transport maritime international de passagers. «Cette adaptation du confinement, cette liberté de circulation, cette remise en route des activités, tout cela nécessite clairement leen Nouvelle-Calédonie et lequi est dès à présent en place pour tous ceux qui arrivent sur notre sol», selon les termes du haut-commissaire.Une fois le rapatriement des Calédoniens terminé, «unsera naturellement maintenu et en particulier avec la Métropole, pour permettre desou encore, s'agissant des moyens de l'Etat, l'arrivée éventuelle deou depour les forces de sécurité.» Autant de futurs arrivants qui devront suivre cette quatorzaine obligatoire. Mais les liaisons entre la Grand terre et les îles pourront reprendre.«Nous allons également travailler dès demain avec les représentants des cultes pour examiner avec eux l'adaptation des mesures existantes, en particulier pour les cérémonies religieuses et de manière plus spécifiques pour les obsèques», a fait savoir Laurent Prévost.Rappelons que lesde Covid-19 ont été détectés en Calédonie. Lades vols passagers entrants a été décidée le vendrediet le passage aua suivi, à partir du mardi. Nous en sommes à la quatrième semaine et la Calédonie a un bilan de, dont aucun endogène et plus un seul de dépisté depuis le samedi. Mais les mesures d'adaptation sont «réversibles», annonce le haussaire. Bref, si la situation s'aggrave, «nous somme susceptibles de revenir en arrière».Le représentant de l'Etat a fini sa déclaration du jour sur «la solidarité nationale» qui «s'exprime» par :• ledestiné aux très petites entreprises et aux entreprises individuelles «opérationnel d'ici demain matin sur le site impots.gouv.fr»;• lades banques aux entreprises ;• le fait «que l'Etat aquinze milliards de dotations qui étaient dûes aux provinces et au gouvernement»• et que le Conseil des ministres a autorisé ce mercredi le gouvernement à accorder la garantie de l'Etat jusqu'à 28,5 milliards de FCFP pour unà la Nouvelle-Calédonie.Jusqu'à dimanche 19 avril, maintien du confinement strict actuel.Si la situation sanitaire se maintient sans changement entre le 20 avril et le 3 mai, adaptations du confinement comme annoncé ci-dessus.Si ça continue en ce sens, «à partir du 4 mai, nous pourrons franchir une étape supplémentaire dans l'adaptation des mesures».Mais deux principes à long terme : le respect des gestes d'hygiène, et les restrictions d'accès au territoire calédonien «tant que la situation ne sera pas stabilisée à l'extérieur ou qu'on n'aura pas de traitement ou de vaccin».