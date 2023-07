Compétences, finances : quel avenir institutionnel pour les communes ?

Partager :

Et si les communes avaient plus de compétences et une fiscalité propre ? Des élus se sont retrouvés à l'université, samedi, pour lancer les réflexions sur leur rôle dans le futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Bernard Lassauce et Cécile Rubichon •

Faut-il donner plus de compétences et de moyens financiers aux communes ? C’est l'une des réflexions qui a été au cœur du forum organisé samedi à l'université de Nouville par des élus locaux. Parce que ces derniers sont particulièrement bien informés des préoccupations des habitants, il est "très important qu'ils soient à la table des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie", souligne Philippe Blaise, conseiller municipal à Nouméa et animateur du forum. "Les communes ont besoin d'avoir des ressources stables" Pour Chantal Courtot, élue au Mont-Dore, le futur statut est l'occasion de repenser la répartition des compétences entre les différentes collectivités pour rationaliser le fonctionnement de chacune. Car, aujourd'hui, certaines compétences se télescopent, rappelle-t-elle. Pour Philippe Blaise, "il faudra réfléchir à la question d’une fiscalité dédiée aux communes. En Nouvelle-Calédonie, c’est l’assiette de répartition qui alimente les provinces et les communes, ce qui les rend très dépendantes de la situation fiscale du gouvernement, avec des aléas très forts”. Or, "les communes qui ont des feuilles de route sur six ans ont besoin d’avoir des ressources stables". Une centaine d'élus ont participé à ce premier round de réflexion. Le reportage de Bernard Lassauce et Franck Vergès : Une centaine d'élus se sont réunis samedi, à l'université, pour lancer les premières réflexions sur l'avenir institutionnel des communes. • ©Bernard Lassauce et Franck Vergès / NC la 1ère

