Congrès : deux millions débloqués pour les plus démunis fragilisés par le confinement

Nadine Goapana •

Deux millions de francs cfp ont été débloqués d’urgence afin de fournir 400 paniers composés de produits alimentaires et d’hygiène.Ces paniers seront préparés et distribués par la Croix rouge et le Secours catholique aux personnes qu’ils auront identifiées comme étant prioritaires sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a présenté au Bureau élargi de ce jeudi 2 avril la mise en place d’une opération de solidarité en collaboration avec la Croix rouge et le Secours catholique, afin de soutenir les personnes les plus démunies et très exposées en ces temps de crise sanitaire.