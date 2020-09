Le conseil d’Etat a rejeté la requête déposée par l’UNI

L’Union nationale pour l’indépendance contestait le décret de convocation des électeurs pour le référendum du 4 octobre notamment de l’utilisation des couleurs bleu blanc rouge sur les documents électoraux.

Pas de doute sur la légalité du décret

Le conseil d'Etat, statuant en référé, a rejeté mardi le recours de l’Union nationale pour l’indépendance qui dénonçait l'autorisation d'utiliser le drapeau tricolore pendant la campagne officielle pour le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le 4 octobre prochain.L’UNI réclamait la suspension des articles du décret de convocation des électeurs autorisant l'utilisation du drapeau tricolore pour la campagne référendaire, alors que le code électoral prévoit normalement l'interdiction « sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs: bleu, blanc et rouge, dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national. » Le conseil d’Etat a considéré que le décret « prévoit néanmoins que les graphismes ou symboles utilisés ne doivent pas leur conférer un caractère officiel et confie à la commission de contrôle le soin de s'assurer que l'éventuelle utilisation des couleurs de l'emblème national ne sont pas susceptibles de créer une confusion » et que par ailleurs, il n'y a pas de « doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées, au regard de l'enjeu du scrutin et de la possibilité pour les partisans de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté d'utiliser les couleurs des signes identitaires de Kanaky-Nouvelle-Calédonie ».