Consommation : en mars, les prix de l'énergie ont augmenté de 1,9 %

En mars, les prix à la consommation se stabilisent par rapport au mois précèdent, selon le nouvel indice publié par l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE). Concernant l'énergie, le coût du carburant a augmenté de 3,7%.

Aurélien Pol •

Après une baisse des prix à la consommation de 1% en février, les montants restent stables en mars. C'est le premier constat de l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE), dans son analyse mensuelle sur la Nouvelle-Calédonie. Une forte augmentation est constatée sur l'énergie (1,9%), après six mois de baisse. Ces chiffres sont à relativiser car sur les 12 derniers mois, les prix ont grimpé de 3%.

Les produits manufacturés en baisse de 2%

La quasi-totalité du secteur est concernée par une diminution des prix en un mois. Les articles d'habillement et de chaussures se vendent moins chers (-8,4%), le mobilier également (-8,6%). La plus forte baisse est enregistrée sur les jeux et les jouets (-9%). Les amateurs de bijoux, de joaillerie et d'horlogerie pourraient se faire plaisir, avec une baisse des prix de 8% dans ce secteur.

Les légumes à moindre prix

Concernant l'ensemble de l'alimentation, l'ISEE relève des chiffres stables. Les prix des légumes sont en baisse de 1,8% grâce à la relance des activités agricoles et malgré des conditions climatiques défavorables ces derniers mois. Cette diminution concerne surtout les oignons, les carottes, les choux verts, les pommes de terre et la salade. Même constat pour les fruits (-3,4%) et les viandes (-1,8%). En revanche, les montants des huiles et des graisses grimpent (+3,8%), comme le sucre, les confitures, le chocolat, la confiserie, et les produits glacés (+2,1%). L'alcool augmente de 2,1%.

Le carburant en hausse

C'est un des secteurs les plus marqués par les hausses en mars : l'énergie. Les prix ont grimpé de 1,9% en un mois. Le carburant reste surtout le plus impacté (+3,7%). Dans le détail, le gazole augmente de 2,2% et l'essence de 4,2%. En ce qui concerne l'électricité, le gaz et le charbon, les montants n'ont pas évolué.

Les vols internationaux légèrement plus chers

Les prix des services sont en hausse de 0,3%. Cette situation est liée à la légère remontée des tarifs des transports aériens internationaux de voyageurs (+1,2%). Chiffre marquant : le montant de l'enlèvement des ordures ménagères, en augmentation de 6,5%. Grâce au retour de la basse saison, les services d'hébergement baissent leurs prix de 1%.