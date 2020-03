Coronavirus : les messes et les cultes ne seront plus célébrés au-delà de vingt personnes

L.C •

Tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits, incluant ainsi les messes du dimanche et de semaine, les célébrations des sacrements, la catéchèse, les formations, les groupes de prière, les retraites et autres événements festifs

L'Eglise protestante suspend aussi ses rassemblements

Rappel des mesures

Le père Roch Apikaoua, Vicaire général, a réuni des représentants du diocèse, de la Grande Terre et des Iles afin de mettre en oeuvre des mesures de protection indispensables à la non-propagation du coronavirus.Dans un communiqué, l’Église Catholique indique que les mesures suivantes s’imposent à toutes les paroisses du territoire :Ces restrictions s'appliqueront, avec la possibilité que cette date soit repoussée à plus tard.Dès à présent, l'école du dimanche, les cultes et toutes les réunions au-delà de 20 personnes sont suspendues. Comme toutes les écoles et les centres de formation, le CFPT Bethania sera également fermé jusqu’à nouvel ordre.Dans un communiqué, l'EPKNC, l'église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie, demande dès aujourd’hui, à tous les pasteurs, diacres, et autres responsables de l’EPKNC "d’ouvrir une cellule de prière de moins de 20 personnes, dans les paroisses"Le Pasteur Caïko Löqa et le Conseil presbytéral de l'Église Protestante du Vieux Temple décide dedes branches et des activités de l'Église du boulevard Vauban, ainsi que despar principe de précaution, et ce jusqu'à nouvel ordre.Lors des rassemblements de moins de 20 personnes, les mesures indiquées par le diocèse suivent celles préconisées par le Gouvernement, à savoir :- Respecter une distance d’au moins un mètre entre les personnes- Ne pas s’embrasser, ni se serrer les mains- Se laver les mains fréquemment- Tousser dans le coude- Utiliser un mouchoir à usage unique qu’on déposera ensuite dans une poubelle sécurisée.