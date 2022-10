Coup d’envoi du baccalauréat pour plus de 2 000 lycéens calédoniens

2 046 élèves de terminale générale et technologique entament trois jours d’examen. Le baccalauréat nouvelle version commence plus tôt cette année, avec les épreuves d’enseignement de spécialité, qui débutent dès ce mercredi et jusqu’à vendredi. Plusieurs nouveautés sont au programme.

Steeven Gnipate (Coralie Cochin) •

Cette année, les candidats au Baccalauréat 2022 vont passer le fameux grand oral, épreuve qui n’a pas eu lieu l’an dernier. Cette prestation suivra la philosophie, c’est ce qui reste du baccalauréat traditionnel.

Tout le barème du baccalauréat général et technologique a été revu, avec 40 % de contrôle continu.

« Ils ont déjà subi les épreuves de français l’année dernière, écrit comme oral, rappelle Julien Leray, chef de la division des examens et concours au Vice Rectorat. En terminale, on continue avec le contrôle continu pour 40 % et 60 % sur les épreuves ponctuelles, qu’elles soient ponctuelles finales en novembre-décembre, comme le grand oral et la philo, ou un petit peu anticipées, comme les épreuves de spécialité dès le mois d’octobre. »



Les résultats de nouveaux affichés

C’est le grand retour, par ailleurs, de l’affichage traditionnel des résultats dans les centres d’examens. « Les élèves vont pouvoir se congratuler, nous les avions privés de ça l’année dernière", poursuit Julien Leray.

L’application Cyclades, elle, permet tout de même au candidat d’avoir immédiatement ses notes et même de télécharger son relevé de notes. L’entièreté des résultats est ainsi connue du candidat. "C’est important pour celui qui n’aurait pas eu les 10/20 dès le premier tour, qui serait appelé à subir les épreuves de contrôle. Donc celui qui aurait eu entre 8 et 10 pourra regarder le détail des épreuves, quels enseignements il veut présenter à l’oral de rattrapage », explique le chef de la division des examens et concours.

Pour les corrections, l’entièreté des copies est dématérialisée. Chaque établissement les numérisera. Les copies, sous anonymat, seront constituées en lots aléatoires et réaffectés aux correcteurs sur l’ensemble du territoire national. Les résultats du premier groupe seront affichés le 14 décembre prochain. Les sessions de rattrapage pour le second groupe débuteront le 21 décembre.